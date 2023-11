Kralji do pete zaporedne zmage

Kralji iz mesta angelov so se z novo zmago prebili na drugo mesto zahodne konference. Z 29 točkami zaostajajo za prvaki Vegas Golden Knights, ki imajo 30 točk, a je moštvo Anžeta Kopitarja odigralo dve tekmi manj. Vegas je v preteklem večeru doma izgubil proti Arizona Coyotes z 0:2. Pri tokratnem uspehu Los Angelesa je bila v ospredju izjemna obramba, ki je gostom iz Montreala uspešno zapirala pot do gola. V golu pa je Phoenix Copley vseh 18 poskusov gostov in tako tretjič v karieri zaklenil svoja vrata. Gostje so v prvi tretjini prišli zgolj do enega strela. Na drugi strani je domačine po več napadalnih akcijah v vodstvo v 16. minuti povedel Carl Grundstrom, ki je z močnim strelom zadel z vrha desnega kroga.