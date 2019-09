Kralji dobili 'golijado' v Salt Lake Cityju

Kralji so bili lani daleč od končnice.

Todd McLellan je aprila postal 29. trener v klubski zgodovini. Kot so takrat sporočili iz kalifornijskega kluba, ki je minulo sezono lige NHL ostal daleč od končnice, so z 51-letnim McLellanom podpisali večletno pogodbo. McLellan je nazadnje v ligi NHL vodil Edmonton Oilers, pred tem je bil sedem let trener San Joseja. Leta 2008 je kot pomočnik trenerja z Detroit Red Wings osvojil tudi Stanleyjev pokal. Pri Kraljih bo ostal tudi napadalec Adrian Kempe. Triindvajsetletni Šved se je z njimi dogovoril za triletno pogodbo, vredno šest milijonov dolarjev.

Lansko sezono je na 81 tekmah dosegel 12 golov in 16 podaj za Kralje, drugo najslabšo strelsko razpoloženo ekipo minule sezone v ligi NHL z le 199 goli.