Kralji izgubili na domačem ledu proti Minnesoti

Hokejisti Los Angeles Kings, ki so se pred dnevi še tretjo sezono zaporedoma uvrstili v končnico prvenstva NHL, so na domačem ledu z 1:3 izgubili proti Minnesota Wild, s čimer so zapravili priložnost, da bi napredovali v pacifiški skupini. Zdaj ima ekipa Anžeta Kopitarja točko prednosti pred Vegas Golden Knights, ki pa imajo tekmo manj.

Kiril Kaprizov je dosegel gol in podajo za goste, ki so obenem končali niz osmih zaporednih zmag kraljev v domači dvorani Crypto.com Arena. Vratar Filip Gustavsson je zaustavil 23 strelov. Edini gol za domače je dosegel Blake Lizotte, vratar Cam Talbot pa je zbral 28 obramb za kralje (43-27-11), ki jim na predzadnji tekmi rednega dela sezone ni uspelo povečati prednosti pred zlatimi vitezi v boju za tretje mesto v pacifiški skupini. "Mislim, da to v končnici res ni pomembno, če sem iskren," je dejal branilec kraljev Drew Doughty. "Kakor koli že, v prvem krogu ne bomo dobili prednosti domačega ledu, tako da za nas to ni pomembno. Če igrate za prednost domačega ledu, bi to brez dvoma raje imeli, mi pa poskušamo igrati samo za to tretje mesto."

Anže Kopitar je v 19:30 minute na ledu v statistiko vpisal en strel proti vratom tekmeca. Za zdaj sicer še vedno kaže, da se bodo kralji v prvem krogu končnice pomerili z Edmonton Oilers. Slednji so tokrat na svoji predzadnji tekmi rednega dela kar z 9:2 premagali San Jose Sharks. Kapetan naftarjev Connor McDavid je postal četrti igralec v zgodovini lige NHL, ki je v eni sezoni zbral 100 podaj. McDavid, ki je prejšnje tri tekme izpustil zaradi poškodbe, je dosegel mejnik v drugi tretjini, ko je poslal podajo Zachu Hymanu za prednost 9:1. McDavid je prvi igralec, ki mu je uspelo priti do sto podaj po sezoni 1990/91, ko je zbral Wayne Gretzky 122 podaj za Los Angeles Kings. Mario Lemieux (114 podaj pri Pittsburgh Penguins v 1988/89) in Bobby Orr (102 pri Boston Bruins v 1970/71) sta preostala dva igralca, ki sta skupaj z Gretzkyjem, ki mu je to uspelo 11-krat, dosegla ta cilj.

Liga NHL, izidi:

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 5:4 (podaljšek)

New Jersey Devils - New York Islanders 1:4

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 4:2

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2:4

Washington Capitals - Boston Bruins 2:0

New York Rangers - Ottawa Senators 4:0

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 9:2

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 1:3

(Anže Kopitar: 1 strel proti vratom tekmeca v 19:30 minute za LA).