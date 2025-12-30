Kralji izgubili v Denverju, Anže Kopitar brez točke

Za vodilno zasedbo zahodne konference iz Kolorada so v Ball Areni zadeli Jack Drury (10.), Čeh Martin Nečas (34.), Brock Nelson (38.), Nathan MacKinnon (59.) in Cale Makar (60.).

Pri kalifornijski ekipi sta se med strelce vpisala Corey Perry (26.) in Finec Joel Armia (45.), švedski vratar Anton Forsberg pa je zaustavil 21 strelov.

"Na vsaki tekmi se delajo napake. Na današnjem dvoboju smo jih nekaj naredili, a ne veliko. Dejstvo je, da za Colorado nastopajo vrhunski igralci, ki znajo izkoristiti sleherno napako. Če bi na minulih tekmah pokazali predstavo iz Denverja, potem bi bil naš izkupiček v dosedanjem delu sezone veliko boljši," je po porazu v Ball Areni dejal strateg kraljev Jim Hiller.

"Menim, da smo dobro igrali. Najboljše igralce Colorada smo omejili in jih dobro pokrivali, le z dvema doseženima goloma pa je težko zmagati. V zadnjem času nam močno šepa realizacija v napadu, to moramo popraviti v naši igri," je dodal švedski napadalec v dresu kalifornijske zasedbe Adrian Kempe.

Kralji iz Los Angelesa bodo naslednjo tekmo igrali 2. januarja prihodnje leto, v domači Crypto.com Areni se bodo pomerili z ekipo Tampa Bay Lightning.