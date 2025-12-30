Naslovnica
Kralji izgubili v Denverju, Anže Kopitar brez točke

Denver, 30. 12. 2025 07.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju v Denverju morali priznati premoč Coloradu Avalanche, ki je zmagal s 5:2. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je igral 16:33 minute, v tem času je sprožil strel proti vratom Mackenzieja Blackwooda, ki je zbral 23 obramb.

Za vodilno zasedbo zahodne konference iz Kolorada so v Ball Areni zadeli Jack Drury (10.), Čeh Martin Nečas (34.), Brock Nelson (38.), Nathan MacKinnon (59.) in Cale Makar (60.).

Pri kalifornijski ekipi sta se med strelce vpisala Corey Perry (26.) in Finec Joel Armia (45.), švedski vratar Anton Forsberg pa je zaustavil 21 strelov.

"Na vsaki tekmi se delajo napake. Na današnjem dvoboju smo jih nekaj naredili, a ne veliko. Dejstvo je, da za Colorado nastopajo vrhunski igralci, ki znajo izkoristiti sleherno napako. Če bi na minulih tekmah pokazali predstavo iz Denverja, potem bi bil naš izkupiček v dosedanjem delu sezone veliko boljši," je po porazu v Ball Areni dejal strateg kraljev Jim Hiller.

"Menim, da smo dobro igrali. Najboljše igralce Colorada smo omejili in jih dobro pokrivali, le z dvema doseženima goloma pa je težko zmagati. V zadnjem času nam močno šepa realizacija v napadu, to moramo popraviti v naši igri," je dodal švedski napadalec v dresu kalifornijske zasedbe Adrian Kempe.

Kralji iz Los Angelesa bodo naslednjo tekmo igrali 2. januarja prihodnje leto, v domači Crypto.com Areni se bodo pomerili z ekipo Tampa Bay Lightning.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Trenutno so z 41 točkami na sedmem mestu v zahodni konferenci. Na vrhu konferenčne skupine je Colorado s 65 točkami, sledijo mu Dallas Stars (57), Minnesota Wild (54), Edmonton Oilers (46), Vegas Golden Knights (45) in Anaheim Ducks (44).

V vzhodni konferenci so v vodstvu Carolina Hurricanes (51), za njimi pa Detroit Red Wings (49), Tampa Bay Lightning (47), Montreal Canadiens in New York Islanders (oba po 46).

Izidi:

Florida Panthers - Washington Capitals 5:3

Carolina Hurricanes - New York Rangers 3:2 (podaljšek)

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 1:4

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 1:3

St. Louis Blues - Buffalo Sabres 2:4

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 5:2

(Anže Kopitar je igral 16:33 minute za Los Angeles Kings)

Utah Mammoth - Nashville Predators 3:4

Calgary Flames - Boston Bruins 2:1 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:5

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 4:5

Seattle Kraken - Vancouver Canucks 2:3 (kazenski streli)

nhl los angeles kings anže kopitar

Detroit z zmago ujel Carolino v vzhodni konferenci

