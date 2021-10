Kralji jezo stresli nad Canadiensi, Kopitarju dve točki

To je bila za Kingse šele druga zmaga v sezoni, po uvodnem slavju s 6:2 nad Vegas Golden Knightsi 14. oktobra. Los Angeles se je sicer znova znašel v zaostanku ob koncu prve tretjine, ko je Montreal povedel, a je nato v drugi tretjini prišlo do preobrata, kjer je imel pomembno vlogo tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Ob koncu so domači vodili že s 5:1. Hrušičan je prispeval dve podaji, najprej za izenačujoči gol na 1:1 in nato še za vodstvo z 2:1, na ledu je bil slabih 20 minut, v statistiko je vpisal štiri strele in dva naleta.

Alex Iafallo je prispeval dva gola in podajo, Arthur Kalijev in Rasmus Kupari sta zadela za kralje ob številčni premoči na ledu peti zadetek, uvodnega, je prispeval Viktor Arvidsson, vratar Calvin Petersen pa je zbral 26 obramb. Domači so trikrat iz petih poskusov zadeli, ko so imeli na ledeni ploskvi več igralcev od tekmecev, kar jim je na prejšnjih šestih tekmah uspelo le dvakrat iz 21 priložnosti.

Kralji so s petimi točkami na skupnem 29 mestu med 32 ekipami najmočnejše hokejske lige na svetu, Montreal je s točko manj mesto za njimi. Najboljša je Florida s 17 točkami, sledi Carolina, ki je zbrala 14 točk.