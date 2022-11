Kralji kljub dobri predstavi Kopitarja tretjič zapored izgubili

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili tretjič zaporedoma. Kralje so na domačem ledu premagali gostje z atlantske obale ZDA, New York Rangersi, ki so slavili z izidom 5:3. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce, je pa asistiral pri dveh zadetkih kraljev, s čimer je v osebno statistiko vpisal še 15. in 16. točko v sezoni.

Kralji so pred domačim občinstvom silovito začeli. Že po 35 sekundah tekme je v polno zadel Kevin Fiala, zadetek sta pripravila Adrian Kempe in kapetan Anže Kopitar. Po manj kot petih minutah je padel še drugi gol, tokrat je bil ob moštveni premoči uspešen Gabriel Vilardi za vodstvo kraljev z 2:0. Slavje Los Angeles Kingsov ob zadetku Gabriela Vilardija A vodstvo domače ekipe je bilo kratke sape. Druga tretjina se je razpletla povsem po notah uglašene zasedbe iz velikega jabolka. Rangerji so dosegli kar tri zadetke, uspešni so bili Braden Schneider, Vincent Trocheck in Kaapo Kakko. V zadnji tretjini so se domači skušali vrniti. Sean Walker je v 47. minuti ob asistenci Kopitarja zadel za izenačenje 3:3. A je manj kot minuto kasneje Chris Kreider povišal na 4:3 za goste. Kreider je postavil tudi končni izid, ko je 50 sekund pred koncem zabil v nebranjeno mrežo za 5:3. Igor Šesterkin, ruski vratar New Yorka, je bil tokrat neusmiljen. Obranil je 35 strelov, štiri neuspešne poskuse je imel tudi Kopitar. Domači vratar Cal Petersen je imel na svojem računu 20 obramb. Največ točk v ligi NHL, sezona 2022/2023:

1. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 35 točk (16 golov, 19 podaj)

2. Leon Draisatl (Edmonton Oilers): 31 točk (11 golov, 20 podaj) 3. Jason Robertson (Dallas Stars): 29 točk (14 golov, 15 podaj)

4. David Pastrnak (Boston Bruins): 29 točk (12 golov, 17 podaj)

5. Erik Karlsson (San Jose Sharks): 29 točk (11 golov, 18 podaj)

...

85. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 16 točk (3 goli, 13 podaj) Kralji s 24 točkami ostajajo druga najboljša ekipa v pacifiški skupini zahodne konference, s sedmimi točkami zaostanka za vodilnim Las Vegasom. Izidi: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:7 Los Angeles Kings - New York Rangers 3:5 (Anže Kopitar dve podaji za Los Angeles)