Kralji kljub golu kapetana Kopitarja izgubili na domačem ledu

Tri minute pozneje je na 2:0 povišal Alex Laferriere . Po uvodni tretjini, ki so jo z 2:0 dobili domači, so gostje v naslednjih dveh dosegli pet golov v nizu. Prva dva je prispeval Danec Nikolaj Ehlers , podajalec je bil obakrat Kanadčan Gabriel Vilardi . Ta je bil asistent tudi pri zadnjem golu v drugi tretjini. Nato je zadel sredi tretje minute zadnjega dela igre za vodstvo s 4:2.

"Imam mešane občutke. To ni bilo nobeno maščevanje, z dobro igro pa je vedno lepo pokazati nekdanjim delodajalcem, da so se morda zmotili. V Los Angelesu mi je bilo lepo, a niso me hoteli, moral sem oditi. A nisem edini, ki se mu je to zgodilo. Takšen je pač kruh profesionalca," je dejal Vilardi, ki ima neugodne spomine na prvo sezonsko medsebojno tekmo proti nekdanji ekipi, 17. oktobra se je na njej namreč poškodoval in je moral izpustiti 18 dvobojev.

Los Angeles kljub tretjemu porazu v nizu ostaja na četrtem mestu zahodne konference, ima 36 točk, pred njim so le vodilna ekipa lige Vegas (45), Vancouver (39) in Colarado (38). Slednji je tokrat doma zanesljivo, s 5:1 ugnal Buffalo. Valerij Ničuškin je dvakrat zatresel mrežo, Nathan MacKinnon pa je dvakrat podal in je že na 13. zaporedni tekmi v statistiko vpisal vsaj točko.

Poraz je zabeležila vodilna ekipa vzhoda, Boston, ki pa je v New Jerseyu vendarle osvojil točko, saj je z 1:2 izgubil v podaljšku, ki ga je z golom odločil Jack Hughes. Za vrage je bila to že deseta zmaga po zaostanku, gostje so namreč po prvi tretjini vodili, v tem pogledu so najboljša ekipa lige.

New York Islanders so bili s 4:3 boljši od Anaheima, to je bila njihova četrta zaporedna in šesta zmaga na zadnjih sedmih tekmah. Tekmo je minuto in 33 sekund pred koncem odločil Šved Simon Holmström.

Izidi:

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3:4 (kazenski streli)

New Jersey Devils - Boston Bruins 2:1 (podaljšek)

New York Islanders - Anaheim Ducks 4:3

Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 5:1

Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 2:5