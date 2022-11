Kralji kljub porazu proti Calgaryju ostajajo tik pod vrhom lestvice

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings osmič v sezoni severnoameriške hokejske lige NHL izgubil. Tokrat je bila od kraljev boljša ekipa Calgary Flames, ki je na domačem ledu slavila s 6:5. Hrušičan se je vpisal med strelce, a s tem ni mogel preprečiti poraza.

Je pa Los Angeles ostal na drugem mestu zahodne konference ter drugi v pacifiški diviziji za Vegas Golden Knights. Ti ostajajo na vrhu s 26 točkami po 16 tekmah, Kings imajo 21 točk po 18 odigranih dvobojih. Calgary je vpisal sedmo zmago na 15 tekmi, odločilnih pa je bilo zadnjih deset minut prve ter uvod v drugo tretjino. V tem obdobju so namreč ognjeni zublji zabili štiri gole in prišli do prednosti 5:2. Po hitrem vodstvu Calgaryja, zadel je Jonathan Huberdeau (4.), je za ekspresno vrnitev poskrbel Artur Kalijev z zadetkoma v 5. in 7. minuti. Nato pa je sledil preobrat še pred koncem prvega dela igre, ko so za domače zadeli Andrew Mangiapane (11.), Brett Ritchie (12.) in nekdanji kralj Tyler Toffoli (17.). Huberdeau je na tekmi dosegel svoj 200. gol v NHL.

Na začetku druge tretjine je bil s hokejistom več na ledu uspešen še Elias Lindholm (22.). Do konca drugega dela sta obe ekipi zadeli še po enkrat, zaostanek je zmanjšal Kevin Fiala (35.), tri gole razlike pa je znova vzpostavil Adam Ružička (37.). V zadnjem delu igre je na sceno stopil tudi Anže Kopitar, ki je v 49. minuti z močnim strelom z desne strani ugnal Jacoba Markströma v vratih domačih. Končni izid je postavil Adrian Kempe dobro minuto pred koncem. Kopitar, kapetan kraljev, je po tokratnem obračunu pri treh golih in 11 podajah. S tem je tretji strelec Los Angelesa v tej sezoni za Fialo (6+12) in Gabrielom Vilardijem (10+5). Na ledu je prebil 19:19 minute in proti vratom Calgaryja sprožil tri strele. Petintridesetletni slovenski as je prekinil daljši strelski post, ko na prejšnjih kar šestih tekmah ni dosegel zadetka. Kopitarjev soigralec Phillip Danault je kritiko po koncu tekme usmeril v pomanjkljivo obrambo: "Mislim, da smo odigrali eno najslabših tekem v obrambi. Prepustili smo se brezglavim napadom in izgubili tekmo v prvi tretjini. Psihično nismo bili dovolj zbrani."

"Igrali smo precej slab hokej," je dejal trener Los Angelesa Todd McLellan. "Fizični del naše igre je bil potencialno prisoten že zgodaj, mentalni del pa sploh ni obstajal. In potem postaneš malo obupan. Malo prepozno smo se prebudili." V Denverju je Jordan Binnington zbral kar 45 obramb, St. Louis Blues pa so v Ball Areni premagali aktualne prvake Colorado Avalanche s 3:2. Tudi v Chicagu je bil v ospredju vratar. Pjotr Kočetkov prvič na tekmi v NHL ni prejel zadetka, na svoji drugi tekmi v tej sezoni je bil s 27 obrambami ključni mož pri zmagi Carolina Hurricanes s 3:0 proti Chicago Blackhawks. Izkazal se je še en ruski vratar, Semjon Varlamov je s 36 obrambami New York Islanders popeljal do zmage s 4:2 proti Ottawa Senators v Canadian Tire Centru. Liga NHL, izidi:

