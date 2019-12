Kralji na domačem ledu do zmage nad Rangerji

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL v domačem Staples Centru gostili New York Rangers in se veselili zmage s 3:1.

Z golom in podajo se je pri kraljih izkazal Tyler Toffoli, Matt Roy je dodal dve podaji, vratar Jonathan Quick pa je zbral 29 obramb. Kapetan Anže Kopitar je tokrat ostal brez točke; enkrat je streljal na gol.



Los Angeles Kings - New York Rangers 3:1

(Anže Kopitar: 1 strel na gol v 20:42 minute za LA).

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:2

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 1:4

Buffalo Sabres- St. Louis Blues 5:2

Nashville Predators - San Jose Sharks 3:1

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:3 (po kazenskih strelih)

Winnipeg Jets- Detroit Red Wings 5:1

Dallas Stars - New Jersey Devils 2:0

Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 3:6

Arizona Coyotes - Calgary Flames 2:5

Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 1:4

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 5:1