Kralji na Kopitarjevem položaju okrepljeni s kanadskim napadalcem

"V zadnjih nekaj sezonah je dokazal, da lahko prispeva k vsem vidikom igre in navdušeni smo, da lahko v našo postavo dodamo igralca takšnega kova," sporočilo LA Kingsov povzemata ameriška tiskovna agencija AP in mreža ESPN.

"Pierre-Luc Dubois je vrhunski center z edinstvenim naborom znanj in veseli smo, da se je pridružil organizaciji z dolgoročno pogodbo," je v izjavi sporočil generalni direktor Kingsov in izvršni podpredsednik Rob Blake .

Kot kaže, je bil Dubois prosti igralec na čakanju in ni bilo pričakovati, da bi podaljšal pogodbo z Winnipegom, potem ko je domnevno zahteval menjavo v začetku tega meseca. Kanadčan sodi med najboljših šest centrov v ligi NHL. Za Kanadčanom je najboljša sezona v karieri s 63 točkami na 73 tekmah, pred dvema letoma je dosegel rekord kariere, 28 golov.

"Prepričala me je tudi stabilnost z dolgoročno pogodbo," je dejal Dubois. "Pripravljen sem se lotiti dela. Osem let je dolga doba in veste, sanje in cilj so očitno osvojiti Stanleyjev pokal."