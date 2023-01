Kralji na zadnji tekmi leta 2022 klonili proti Letalcem

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so na zadnji tekmi koledarskega leta 2022 izgubili s Philadelphia Flyers. Pred domačo publiko so kljub temu, da so na tekmi dvakrat vodili, na koncu izgubili s 4:2. Kapetan Kraljev Anže Kopitar tokrat ni vpisal točke.

Kralje je najprej po desetih minutah igre v vodstvo popeljala Adrian Kempe, a je Scott Laughton le tri minute zatem izenačil. Neodločen rezultat nato ni trajal dolgo, saj je že v 14. minuti domače moštvo v novo vodstvo popeljal Phillip Danault, Anže Kopitar in soigralci pa so tako na prvi odmor odšli z minimalno prednostjo. V drugi tretjini je izenačujoči gol dosegel Owen Tippett, v tretji tretjini pa sta za rezultatski preobrat poskrbela Noah Cates ter Travis Konecny in zmaga je tako odšla v Philadelphio. Največ točk v ligi NHL, sezona 2022/2023:

1. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 72 točk (32 golov, 40 podaj)

2. Leon Draisatl (Edmonton Oilers): 57 točk (21 golov, 36 podaj)

3. Jason Robertson (Dallas Stars): 52 točk (24 golov, 28 podaj)

4. Tage Thompson (Buffalo Sabres): 51 točk (27 golov, 24 podaj)

5. Nikita Kucherov (San Jose Sharks): 51 točk (13 golov, 38 podaj)

...

86. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 29 točk (10 golov, 19 podaj)