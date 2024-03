Kralji nemočni v Edmontonu, Vegas poslabšal položaj Kopitarja in druščine

Leon Draisaitl je dosegel tri podaje, Evan Bouchard gol in podajo, za Oilers pa sta zadela še Adam Henrique in Cody Ceci , ki je 41 sekund pred koncem dodal gol v nebranjeno mrežo. Edini gol za kralje je v 54. minuti dosegel Artur Kalijev za delni izid 1:3. Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce. V njegovi statistiki sta zabeležena dva strela na gol. Domači vratar Stuart Skinner je tokrat predstavljal nerešljivo uganko in je zbral 32 obramb. Vratar kraljev Cam Talbot na drugi strani je ostal pri 16 obrambah.

Kralji so po porazu padli na osmo mesto v razvrstitvi zahodne konference, zadnje, ki jih pelje v končnico. Ekipa iz Kalifornije ima 87 točk, točko več imajo po novem prvaki iz Las Vegasa, ki so s 4:1 odpihnili četrto ekipo zahoda Jets v boju za posebno povabilo. Edmonton (92 točk) je s tekmo manj peti na zahodu in drugi v pacifiški skupini. Na vrhu skupine je Vancouver (98 točk), ki ima na zahodu tri točke manj od vodilnega Dallasa (101). Vancouver je ponoči na domačem ledu klonil proti Dallasu z 1:3. Teksaške zvezde so presegle mejo sto točk (101) in so si kot prva ekipa na zahodu že zagotovile mesto v končnici.

"Proti tem fantom je vedno težko. Vedno so tako kompaktni," je Kopitarju in njegovim soigralcem po tekmi polaskal McDavid. "So dobro vodena ekipa in zelo odgovorni. Dobri so, vedno je težko. Tekma proti njim vedno zahteva veliko potrpežljivosti in zrelosti. Mislim, da smo to pokazali na vseh ravneh." "To je bila težka tekma, veliko obračunov ena na ena, veliko zadetkov od začetka," pa je dejal napadalec kraljev Kevin Fiala. "Zdelo se mi je, da nismo bili tako slabi, da smo igrali dobro, to je bila težka bitka. Bila je kot tekma v končnici."