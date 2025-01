Kralji po napeti končnici ugnali Tampo

OGLAS

Na obračunu so sicer povedli gosti s Floride, potem ko je po minuti in devetih sekundah zadel Victor Hedman. Ob koncu osme minute je izid poravnal Mikey Anderson, zmagoviti gol pa je v 55. minuti dosegel Adrian Kempe. Los Angeles, ki je osvojil vsaj točko na 14 od zadnjih 16 tekem, po četrti zaporedni zmagi vztraja na četrtem mestu zahodne konference. Naslednjo tekmo bo igral šele v noči na četrtek, ko bo gostil Calgary Flames. Slednji, devetouvrščeni na zahodu, so tokrat z 1:4 doma izgubili proti Nashville Predators, pri čemer je Ryan O'Reilly dosegel tri gole za svoj peti "hat-trick" kariere. Prva ekipa vzhodne konference in tretja lige, Washington Capitals, je s 7:4 odpravila New York Rangers, pri čemer je 39-letni Alex Ovečkin dosegel svoj 872. gol v NHL in za 23 zaostaja za rekorderjem Waynom Gretzkyjem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets sta najboljši ekipi zahodne konference in lige. Prvi so tokrat s 3:1 ugnali Buffalo Sabres, osmi strelec lige Jack Eichel je prispeval gol in podajo, Jets pa so z 2:4 izgubili proti Detroit Red Wings, pri katerih je Dylan Larkin zadel dvakrat. Colorado Avalanche, ki ima v svojih vrstah prvega in tretjega strelca lige Nathana MacKinnona, z novo podajo je pri 65 točkah, in Mikka Rantanena, z novim golom je pri 57 točkah, je po kazenskih strelih z 1:2 izgubil proti Montreal Canadiens, pri katerih je najprej izenačujoči gol dosegel Cole Caufield, nato pa bil uspešen še pri kazenskih strelih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dallas Stars so po podaljšku s 3:2 premagali Utah Hockey Club, Thomas Harley je zadel za zmago v četrti minuti podaljška, s po 6:4 pa so Toronto Maple Leafs ugnali Boston Bruins, Columbus Blue Jackets pa St. Louis Blues. Mathew Knies je za Toronto, drugo ekipo vzhoda, dosegel tri gole in dve podaji, Mitch Marner, s 56 točkami četrti strelec lige, pa je golu dodal štiri podaje. Tretja ekipa vzhodne konference New Jersey Devils je z 2:3 izgubila v gosteh pri San Jose Sharks, Carolina Hurricanes so izgubili proti tretji ekipi zahoda Minnesota Wild z 0:4, Marco Rossi je prispeval štiri podaje, Seattle Kraken pa je klonil pred peto ekipo zahoda Edmonton Oilers z 2:4. Leon Draisaitl, z 59 točkami drugi na strelski lestvici lige, je vpisal gol in podajo za zmagovalce.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Liga NHL, izidi:

Washington Capitals - New York Rangers 7:4

San Jose Sharks - New Jersey Devils 3:2

Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 2:4

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 6:4

Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 0:4

Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 6:4

Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 1:2 (kazenski streli)

Dallas Stars - Utah Hockey Club 3:2 (podaljšek)

Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning 2:1

(Anže Kopitar en strel v 18 minutah za Kings).

Calgary Flames - Nashville Predators 1:4

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 3:1

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 2:4