Kralji ostajajo 'zabetonirani' na zadnjem mestu, Laine navdušil s petimi goli

Štirje zadetki so padli v drugi tretjini. Adam Gaudette v šesti minuti drugega dela in Sam Gagner v 13. sta Vancouver povedla v vodstvo z 1:0 in 2:1, Matt Luff pa je tri minute in pol pred zadnjo tretjino izenačil na 2:2. Anže Kopitar je podal branilcu Drewu Doughtyu v osmi minuti druge tretjine na 1:1. Dvajsetletni Šved Elias Pettersson je devet minut pred koncem srečanja gostom znova zagotovil prednost, minuto in 19 sekund pred zaključkom pa je končni izid postavil Tyler Motte. Oba zadnja gola sta bila dosežena po samostojnih akcijah. Moštvo Los Angelesa bo igralo v noči na ponedeljek po slovenskem času še drugo domačo tekmo zapored, ko bodo na drugi strani stali igralci Edmonton Oilers.

Winnipeg Jets so v gosteh pri St. Louis Blues zmagali z 8:4, kar pet golov pa je zadel Patrik Laine, ki je postal šele tretji igralec po sezoni 1997/98, ki je zadel petkrat na eni tekmi. Nazadnje je to uspelo Johanu Franznu, ki je februarja 2011 petkrat zadel za Detroit Red Wings. "Zdi se mi, da je vsakič, ko sem se dotaknil ploščka, ta nekako šel noter. Očitno je bil tak večer. Mislim, da je bila to odlična noč zame in za moje soigralce. Poskušal sem doseči le gol. Nisem razmišljal o rekordih lige,"je po tekmi dejal Laine, ki je z 19 goli v letošnji sezoni, na zadnjih štirih tekmah je zadel enajstkrat, trenutno najboljši strelec NHL.

Moštvo Buffalo Sabres, vodilna ekipa vzhodne konference, je prišlo še do devete zaporedne zmage, kar je drugi najdaljši niz zmag v zgodovini kluba. Uspešnejši je bil zgolj v sezoni 2006/07, ko je na začetku sezone zmagal desetkrat zapored. Tokrat je bil Buffalo v gosteh s 3:2 po kazenskih strelih boljši od Detroit Red Wings, v sedmi seriji je odločilni gol zadel Sam Reinhart.