Hokej

Kralji po razburljivi končnici (znova) ostali praznih rok

Salt Lake City, 23. 03. 2026 08.25 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so severnoameriški ligi NHL po podaljšku klonili v Salt Lake Cityju. Za zasedbo iz Utaha je zmagoviti gol za končnih 4:3 v drugi minuti podaljška dosegel Nick Schmaltz. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar se v 20:10 minute ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so doživeli tretji poraz v nizu, po Philadelphii in Buffalu so bili od njih boljši še tekmeci iz Utaha. Trenutno so na devetem mestu v zahodni konferenci in se krčevito borijo za vstop v končnico. Sedmouvrščeni Edmonton ima štiri točke pred njimi, osmouvrščeni Nashville pa dve.

V Salt Lake Cityju sta za gostitelje po dvakrat zadela Nick Schmalz in Lawson Crouse, za goste pa Alex Laferriere, Quinton Byfield in Artemi Panarin. Domači vratar Karel Vejmelka je zbral 33, gostujoči Darcy Kuemper pa 30 obramb. Kralje naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo gostovali v Calgaryju.

Ruski hokejski zvezdnik zasedbe iz Washingtona Aleks Ovečkin se je v zgodovino NHL zapisal kot drugi igralec, ki je dosegel tisoč golov v rednem delu in končnici. Štiridesetletni Rus je nov mejnik v svoji bogati karieri dosegel na nedeljskem večernem dvoboju v Capital One Areni proti Coloradu, na katerem so gostitelji po podaljšku izgubili z 2:3.

Ovečkin je doslej v rednem delu dosegel 923 golov, v končnici pa še dodatnih 77. Pred njim je le legendarni Kanadčan Wayne Gretzky s 1016 goli, od tega jih je 894 dosegel v rednem delu in 122 v končnici. "Vedno je lepo doseči nov mejnik in tudi tisoči gol je zelo pomemben," je dejal Moskovčan, ki je v tej sezoni dosegel 26 golov in 27 podaj. Za Washington Capitals igra že od leta 2005, v sezoni 2017/18 pa je bil eden najbolj zaslužnih za doslej edini Stanleyjev pokal franšize iz ameriške prestolnice v ligi NHL.

V noči na ponedeljek so bile na sporedu še štiri tekme, poleg obračuna v Salt Lake Cityju sta se še dve končali po podaljških. Anaheim Ducks so pred domačimi gledalci po golu Troya Terryja premagali Buffalo Sabres s 6:5, medtem ko je Ryan Strome dosegel zmagoviti zadetek za Calgary Flames v dvoboju proti Tampa Bay Lightning za 4:3.

Na obračunu med New York Islanders in Columbus Blue Jackets je bil mož odločitve za edini gol domače zasedbe Bo Horvat, Vegas Golden Knights pa so v Dallasu slavili s 3:2. V zahodni konferenci so na vrhu Colorado Avalanche (102 točk), Dallas Stars (97) in Minnesota Wild (92), v vzhodni pa Carolina Hurricanes (96), Buffalo Sabres (95) in Tampa Bay Lightning (91).

Liga NHL, izidi:
New York Rangers - Winnipeg Jets 2:3 (kazenski streli)

Washington Capitals - Colorado Avalanche 2:3 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 1:5

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:3 (podaljšek)

New York Islanders - Columbus Blue Jackets 1:0

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:3

Calgary Flames - Tampa Bay Lightning 4:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 6:5 (podaljšek)

Utah Mammoth - Los Angeles Kings 4:3 (podaljšek)

hokej na ledu liga nhl los angeles kings utah mammoth anže kopitar

