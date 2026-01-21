Naslovnica
Hokej

Kralji po štirih zaporednih porazih končno zmagali

Los Angeles, 21. 01. 2026 07.37 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Andrej Kuzmenko in Kevin Fiala

Hokejisti Los Angeles Kings, katerih dres v svoji zadnji sezoni severnoameriškega prvenstva NHL nosi tudi slovenski as Anže Kopitar, so po štirih zaporednih porazih, od katerih so tri doživeli po podaljšku ali kazenskih strelih, prišli do zmage. Tokrat so s 4:3 premagali New York Rangers, kapetan Kopitar pa je še vedno na seznamu poškodovanih in ni igral.

Odkar kralji igrajo brez kapetana Anžeta Kopitarja, jim ne gre vse po načrtih, tokrat pa so le razveselili domače navijače v dvorani Crypto.com.

V odsotnosti poškodovanega vratarja Darcyja Kuemperja je taktirko uspešno prevzel Anton Forsberg in zbral 28 obramb. Izkazal se je tudi Kevin Fiala, ki je dosegel gol in podajo.

Anže Kopitar zaradi poškodbe tudi tokrat ni igral
Anže Kopitar zaradi poškodbe tudi tokrat ni igral
FOTO: AP

Med strelce so se za kralje, ki so ta mesec dosegli komaj drugo zmago po rednem delu, s katero so prekinili črn niz štirih porazov, vpisali še Adrian Kempe, Taylor Ward in Andrej Kuzmenko.

Kuemper je sicer začel tekmo proti Rangerjem, iz osmih strelov prejel dva zadetka, nato pa moral po trčenju z Jonnyjem Brodzinskim še pred koncem uvodne tretjine zapustiti led.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V vratih ga je zamenjal Forsberg, tudi član kanadske olimpijske ekipe za igre v Milanu/Cortini, ki je pokazal izjemno predstavo.

Za Rangerje, ki so zadnji v vzhodni konferenci, je J.T. Miller dosegel dva gola. Vratar Jonathan Quick, ki je dolga leta branil za kralje, je zaustavil 23 strelov.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri St. Louis Blues. To bo zanje prva od šestih tekem v gosteh.

Izidi:

Montreal Canadiens - Minnesota Wild 4:3

Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 4:1

Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1:4

Dallas Stars - Boston Bruins 6:2

Nashville Predators - Buffalo Sabres 3:5

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:1

Edmonton Oilers - New Jersey Devils 1:2

Los Angeles Kings - New York Rangers 4:3

(Anže Kopitar: zaradi poškodbe ne igra za LA)

