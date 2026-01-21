Kralji po štirih zaporednih porazih končno zmagali

Odkar kralji igrajo brez kapetana Anžeta Kopitarja, jim ne gre vse po načrtih, tokrat pa so le razveselili domače navijače v dvorani Crypto.com. V odsotnosti poškodovanega vratarja Darcyja Kuemperja je taktirko uspešno prevzel Anton Forsberg in zbral 28 obramb. Izkazal se je tudi Kevin Fiala, ki je dosegel gol in podajo.

Anže Kopitar zaradi poškodbe tudi tokrat ni igral FOTO: AP

Med strelce so se za kralje, ki so ta mesec dosegli komaj drugo zmago po rednem delu, s katero so prekinili črn niz štirih porazov, vpisali še Adrian Kempe, Taylor Ward in Andrej Kuzmenko. Kuemper je sicer začel tekmo proti Rangerjem, iz osmih strelov prejel dva zadetka, nato pa moral po trčenju z Jonnyjem Brodzinskim še pred koncem uvodne tretjine zapustiti led.

