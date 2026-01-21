Kralji po štirih zaporednih porazih končno zmagali

Odkar kralji igrajo brez kapetana Anžeta Kopitarja, jim ne gre vse po načrtih, tokrat pa so le razveselili domače navijače v dvorani Crypto.com.
V odsotnosti poškodovanega vratarja Darcyja Kuemperja je taktirko uspešno prevzel Anton Forsberg in zbral 28 obramb. Izkazal se je tudi Kevin Fiala, ki je dosegel gol in podajo.
Med strelce so se za kralje, ki so ta mesec dosegli komaj drugo zmago po rednem delu, s katero so prekinili črn niz štirih porazov, vpisali še Adrian Kempe, Taylor Ward in Andrej Kuzmenko.
Kuemper je sicer začel tekmo proti Rangerjem, iz osmih strelov prejel dva zadetka, nato pa moral po trčenju z Jonnyjem Brodzinskim še pred koncem uvodne tretjine zapustiti led.
V vratih ga je zamenjal Forsberg, tudi član kanadske olimpijske ekipe za igre v Milanu/Cortini, ki je pokazal izjemno predstavo.
Za Rangerje, ki so zadnji v vzhodni konferenci, je J.T. Miller dosegel dva gola. Vratar Jonathan Quick, ki je dolga leta branil za kralje, je zaustavil 23 strelov.
Naslednja tekma kralje čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri St. Louis Blues. To bo zanje prva od šestih tekem v gosteh.
Izidi:
Montreal Canadiens - Minnesota Wild 4:3
Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 4:1
Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1:4
Dallas Stars - Boston Bruins 6:2
Nashville Predators - Buffalo Sabres 3:5
Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:1
Edmonton Oilers - New Jersey Devils 1:2
Los Angeles Kings - New York Rangers 4:3
(Anže Kopitar: zaradi poškodbe ne igra za LA)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.