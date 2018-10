Kralji po zaostanku 0:2 do pomembne zmage po šestih zaporednih porazih

V ligi NHL so se zmage po dolgem času veselili hokejisti Los Angelesa. V domači dvorani jim sicer dolgo časa ni dobro kazalo, saj so New York Rangersi vodili že z 2:0. Kralji so pripravili preobrat in slavili s 4:3. Kapetan moštva Anže Kopitar je v statistiko vpisal podajo.

Ekipa Los Angeles Kings je z zmago s 4:3 prekinila niz šestih zaporednih porazov. Anže Kopitar je v 24 minutah in osmih sekundah enkrat podal in sprožil pet strelov na gol tekmecev. Srečanje je odločil Alec Martinez z golom 55 sekund pred koncem tekme, ko je sam predrsal celotno igrišče in nato s strelom presenetil vratarja Henrika Lundqvista. Ruski napadalec v vrstah kraljev Ilija Kovalčuk je vpisal tri točke za gol in dve podaji. V strelih je bilo sicer kar 40:25 za kralje, za katere je branil Jack Campbell. Prvič v sezoni je za kralje zaigral Dustin Brown, ki je 10 tekem izpustil zaradi zlomljenega prsta in je tudi dosegel gol. Kralji bodo naslednji dvoboj igrali v noči na petek po slovenskem času, ko bodo gostili Philadelphio Flyers. Izidi:

Los Angeles Kings - New York Rangers 4:3

Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 4:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 3:4 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 1:2 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Dallas Stars 4:2

Carolina Hurricanes - New York Islanders 1:2