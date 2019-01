Kralji pogledali izpod plazu: Brown zadel za zmago v podaljšku

Los Angeles Kingsi so v Denverju vodili že z 2:0, nato pa bi domačim Colorado Avalanchem kmalu dovolili do velikega preobrata. Koloradčani so izenačili in izsilili podaljšek, v katerem pa je Dustin Brownpo vsega 56 sekundah pobegnil nepozornim domačinom in v protinapadu zadel za zmago.

"Plošček so izbili v našo tretjino. Poskušali so speljati menjavo, jaz pa sem prihajal iz vrat z modro črto. To je torej 30 ali 40 čevljev (9-12 m, op. a.) zanje, da se zamenjajo, jaz pa sem jim prišel za hrbet,"je svoj recept razkril Brown, ki je prejel podajo Jaka Muzzina, zadrsal med kroga in iz zapestja premagal vratarja Semjona Varlamova.

Na lestvici ujeli Flyerse

Za Kralje sta zadela tudi Sean Walkerin Drew Doughty, Anže Kopitarje vknjižil dve točki z ravno toliko podajami, medtem ko je Jonathan Quick zbral 22 obramb za svojo že 299. zmago v karieri. S ponedeljkovimi nasprotniki je sicer izgubil le sedemkrat v karieri v 24 poskusih. Za Colorado, ki je izgubil petič zapored, sta v zadnji tretjini zadela Nathan MacKinnon in Carl Soderberg.

Kopitar je bil podajalec v 27. minuti, ko je Kralje v vodstvo popeljal Doughty in v 33., ko je za 0:2 zadel Walker. Gostitelji so se približali v 41., ko je znižal MacKinnon, minuto in 50 sekund pred koncem pa je upanje na preobrat navijačem vrnil Soderberg in izenačil na 2:2. V podaljšku se je sreča nato vendarle nasmehnila ekipi edinega slovenskega igralca v ligi.

Los Angeles je po slabem uvodu v sezono tik pred novim letom zaigral kot prerojen in na šestih tekmah dosegel pet zmag. Kralji so s 35 osvojenimi točkami sicer še vedno zadnja ekipa zahodne konference, a so ujeli vsaj Phildelphio Flyerse, zadnje na Vzhodu. Od končnice so oddaljeni devet točk, to pa bodo skušali spremeniti že v torek zvečer po tamkajšnjem času, ko jih čaka gostovanje v "igralniški Meki" Las Vegasu.

Vrhunci tekme Colorado Avalanche ‒ Los Angeles Kings: