Kralji pokazali boljši obraz pri vodilni ekipi lige in izgubili po 'loteriji'

Lightningi so se z zmago nad Kingsi pridružili Montreal Canadiensom (sezona 1976/77 in 1977/78) ter Boston Bruinsom (1971/72) kot edina ekipa, ki je sto točk zbrala na prvih 63 tekmah sezone. To je že šesta sezona z najmanj stotimi točkami v klubski zgodovini in Tampina četrta v zadnjih šestih sezonah.

Hokejisti vodilne ekipe lige NHL Tampa Bay Lightning so kljub prigarani zmagi nad trenutno drugim najslabšim kolektivom v najmočnejšem severnoameriškem prvenstvu dokazali, da imajo kljub neaktivnosti v prestopnem roku dovolj "dinamita" za pohod do naslova. Strele so zapravile prednost z 2:0 v zadnji tretjini, ko so Los Angeles Kingsi celo prešli v vodstvo, a ga niso zadržali. Nato so Anže Kopitarin soigralci izgubili pri izvajanju kazenskih strelov.

Tam so bili poleg slovenskega kapetana Kraljev uspešni tudi Nikita Kučerov, Steven Stamkos in Victor Hedman, ki so floridskemu moštvu prinesli za franšizo rekordno deveto zmago v nizu.

Način igre zdaj pomembnejši od zmag

"Lepo je zmagati. Občutek je vedno dober. A kot sem dejal že prej, za našo skupino igralcev zmage niso najpomembnejše. Bolj pomembno je igrati na pravi način proti koncu (sezone, op. a.),"je po tekmi izjavil Stamkos.

Podaljšek je z golom v zadnji tretjini izsilil J. T. Miller, Andrej Vasilevskijpa je v vratih domače ekipe ubranil 30 strelov. V "loteriji" ga sta ga premagala Kopitar in Ilja Kovaljčuk, toda Stamkos je nato zabil odločilni gol mimo Jacka Campbella. Tampa je kot šele četrta ekipa v NHL dosegla mejo stotih točk na 63 tekmah ali manj. V zadnji tretjini so sicer zadeli tudi Alex Iafallo, Jonny Brodzinski in Austin Wagner, Kingsi pa so zaostanek z 0:2 spremenili v vodstvo s 3:2, ki pa je bilo kratkega daha. Takšnega niza porazov, zdaj "semafor" kaže številko osem, v klubu ne pomnijo od decembra leta 2007.

Kazenski streli na tekmi Tampa Bay Lightning‒Los Angeles Kings: