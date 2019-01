Kralji poraženi v Las Vegasu, Kopitar brez točke

Vratar Kingsov Jack Campbell, ki je imel poškodovano koleno, je prvič po 10. novembru stopil med vratnici in ubranil 46 strelov. Nemočen je bil le pri zadetku Brandona Pirrija na začetku zadnje tretjine, kar je bil njegov šesti zadetek na sedmih tekmah, medtem ko ga pri drugem Las Vegasa ni bilo v golu. V nebranjeno mrežo je plošček zabil Alex Tuch.

Pirri je v dveh tednih postal ljubljenec občinstva. Ekipi se je pridružil šele 19. decembra – pred tem je igral za Chicago v ligi AHL – in drugič v štirih tekmah dosegel odločilni zadetek. 27. decembra je zadel za 3 : 2 proti Coloradu. Vegas Golden Knights, ki so na petem mestu v ligi in tretji na zahodu, so moštvo Los Angelesa, za katerega slovenski zvezdnik Anže Kopitar ni prispeval nobene točke, nadigrali po številu strelov kar z 48-17, v zadnji četrtini z 18-4. Točke so osvojili na zadnjih sedmih tekmah, doma pa na desetih.