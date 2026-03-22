Hokej

Kralji pred domačimi gledalci izgubili proti Buffalu

Los Angeles, 22. 03. 2026 06.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v soboto zvečer pred domačimi gledalci izgubili proti Buffalu Sabres z 1:4. Anže Kopitar je prispeval podajo pri vodilnem in edinem golu kalifornijske ekipe.

Anže Kopitar je v svoji zadnji sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu dosegel že svojo 700. točko na domačem ledu (228 golov, 472 podaj), identičen statistični izkupiček v zgodovini franšize kalifornijske ekipe ima tudi Marcel Dionne.

Kralji so v sredi prve tretjine po asistenci Kopitarja in Šveda Adriana Kempeja povedli po golu Rusa Artemija Panarina, nato pa so na ledu v dvorani Crypto.com Arene zagospodarili hokejisti iz Bufalla. Za njihovo četrto zmago v nizu so zadeli Tage Thompson, Sam Carrick, Rasmus Dahlin in Zach Bensom, vratar Ukko-Pekka Luukkonen pa je zbral 26 obramb.

Los Angeles Kings so z 72 točkami trenutno na devetem mestu v zahodni konferenci in se krčevito borijo za preboj v končnico. Sedmouvrščeni Vegas Golden Knights imajo štiri, osmouvrščeni Nashville Predators pa točko prednosti pred njimi.

Naslednja tekma jih čaka v noči na ponedeljek, ko bodo gostovali pri ekipi Utah Mammoth.

Izidi:
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 5:4 (kazenski streli)

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 4:1

Minnesota Wild - Dallas Stars 2:1 (podaljšek)

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 1:4
(Anže Kopitar podajalec pri edinem golu Kings v 19:52 minute)

San Jose Sharks - Philadelphia Flyers 1:4

Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken 5:2

Montreal Canadiens - New York Islanders 7:3

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 5:2

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3

Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:4

Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning 2:5

