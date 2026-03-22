Kralji pred domačimi gledalci izgubili proti Buffalu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Anže Kopitar je v svoji zadnji sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu dosegel že svojo 700. točko na domačem ledu (228 golov, 472 podaj), identičen statistični izkupiček v zgodovini franšize kalifornijske ekipe ima tudi Marcel Dionne .

Kralji so v sredi prve tretjine po asistenci Kopitarja in Šveda Adriana Kempeja povedli po golu Rusa Artemija Panarina , nato pa so na ledu v dvorani Crypto.com Arene zagospodarili hokejisti iz Bufalla. Za njihovo četrto zmago v nizu so zadeli Tage Thompson, Sam Carrick, Rasmus Dahlin in Zach Bensom, vratar Ukko-Pekka Luukkonen pa je zbral 26 obramb.

Mejnik: Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in vstopnice za končnico

Preberi še Mejnik: Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in vstopnice za končnico

Los Angeles Kings so z 72 točkami trenutno na devetem mestu v zahodni konferenci in se krčevito borijo za preboj v končnico. Sedmouvrščeni Vegas Golden Knights imajo štiri, osmouvrščeni Nashville Predators pa točko prednosti pred njimi.

Naslednja tekma jih čaka v noči na ponedeljek, ko bodo gostovali pri ekipi Utah Mammoth.

Izidi:

Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 5:4 (kazenski streli)

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 4:1

Minnesota Wild - Dallas Stars 2:1 (podaljšek)

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 1:4

(Anže Kopitar podajalec pri edinem golu Kings v 19:52 minute)

San Jose Sharks - Philadelphia Flyers 1:4

Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken 5:2

Montreal Canadiens - New York Islanders 7:3

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 5:2

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3

Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:4

Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning 2:5