Kralji pred premorom za tekmo zvezd All-Star prekinili črn niz

Anže Kopitar je v dobrih 18 minutah na ledu zbral dva strela proti vratom tekmeca, točk pa tokrat ni vpisal. Alex Turcotte, ki je zaigral na svoji drugi tekmi v sezoni, skupno pa 14. v karieri, pa je dosegel svoj prvi zadetek v ligi NHL in temu dodal še podajo. V drugi tretjini je povišal za goste na 2:0 in podal pri zadetku Trevorja Lewisa. "Res je dober občutek. Tega gola ne bom nikoli pozabil in to je nekaj, kar bom cenil do konca življenja," je dejal peti izbor nabora 2019, Turcotte.

To je bila šele tretja zmaga na zadnjih 17 tekmah za Kralje in trenerja Todda McLellana, čigar stolček se po pisanju ameriških medijev zelo maje. "Še vedno nas čaka dolga pot do vrnitve naše igre, toda to, da se vsaj na premor odpravljamo nekoliko boljše volje, je res dobra stvar," je dejal McLellan.

Za goste je vratar Dave Rittich, ki je v sezoni 2021/22 odigral 17 tekem tudi za Nashville, zbral 38 obramb, med strelce pa sta se vpisala še Carl Grundstrom in Kevin Fiala z golom na prazna vrata. Kralji so si z dvema ključnima točkama dali nekaj prostora za dihanje, potem ko so osvojili prvo mesto za posebno povabilo v končnici zahodne konference, s 54 točkami so izenačeni s St. Louisom in z Nashvillom.