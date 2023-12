Kralji prekinili rekorden niz zmag v gosteh

Tokrat je nerešljivo uganko za Kralje predstavljal vratar domačih otočanov Ilja Sorokin , ki je zaustavil 34 strelov Kraljev proti okvirju vrat, tudi oba strela na gol slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja . Hrušičan je tokrat v UBS Areni v Belmont Parku v Elmontu ostal brez strelskega izkupička, prav tako se ni vpisal med podajalce. Kopitar prvič v tej sezoni na gostovanju ni vknjižil točke. V rednem delu tekme je dvakrat zadel Anders Lee , oba zadetka domačih sta padla v tretji tretjini, in tako izsilil podaljšek. V prvi tretjini sta oba vratarja zaklenila vrata, v drugi pa so Kralji povedli z 2:0, zadela sta Adrian Kempe in Vladimir Gavrikov , a so nato gostje zapravili vodstvo.

Kralji so prvič v 14 tekmah izgubili, po tem ko so vodili po dveh tretjinah. Otočani pa so prvič zmagali v tej sezoni, po tem ko so zaostajali pred zadnjo tretjino. "Pravkar smo odigrali res dobro hokejsko tekmo," je dejal junak Lee. "Mislim, da smo dokazali, da se lahko pokaže naša odpornost, ko se tega držimo in si še naprej prizadevamo." Pri gostih iz Kalifornije se je izkazal Kevin Fiala, ki je podal pri obeh zadetkih kraljev, vratar Cam Talbot pa je tekmo končal s 27 obrambami.

Kralji v razvrstitvi zahodne konference s 36 točkami zasedajo tretje mesto, točko več imajo hokejisti moštva Vancouver Canucks, na vrhu razpredelnice so hokejisti ekipe Vegas Golden Knights z 41 točkami.

"Očitno je, da nismo prišli sem z miselnostjo, da moramo priti do 12. zmage zapovrstjo v gosteh, potem ko smo v Montrealu prišli do 11.," je dejal trener Kingsov Todd McLellan. "Skrbi nas samo za našo igro. Preprosto tako je. Jutri me ne bo nihče vprašal o tem, kar je v redu."

Kralji ostajajo na vzhodni obali ZDA. V noči na ponedeljek jih čaka tekma pri New York Rangersih.



Izidi:

Boston Bruins - Arizona Coyotes 5:3

Calgary Flames - New Jersey Devils 2:4

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1:6

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 2:3 (kazenski streli)

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 1:5

Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 4:0

Washington Capitals - New York Rangers 4:0

New York Islanders - Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek)

(Anže Kopitar: 2 strela na gol v 19:49 minute za LA Kings)

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:1

Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 2:5

Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning 3:4 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 4:3