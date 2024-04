Kralji premagali morske pse iz San Joseja

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh premagali San Jose Sharks z 2:1 in prišli do druge zmage zaporedoma po nizu treh zaporednih porazov. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je na ledu preživel 21:42 minute, a se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kings so po zmagi nad Seattle Kraken s 5:2 in današnji proti morskim psom na osmem mestu zahodne konference z 91 osvojenimi točkami. To jih trenutno uvršča na drugo od dveh mest, ki prek "wild-carda" še vodita v končnico. Pred devetouvrščenimi St. Louis Blues imajo zdaj sedem točk naskoka, za sedmouvrščenim Nashvillom pa zaostajajo za točko. Za zmago kraljev sta danes v prvi tretjini zadela Adrian Kempe in Akil Thomas, ki je dosegel svoj prvi gol v ligi NHL. Edini gol za San Jose, ki na zahodu zasedajo zadnje mesto in so najslabša ekipa lige z 42 osvojenimi točkami, je v sklepni tretjini prispeval Klim Kostin.

Na zahodu so si končnico že zagotovili Dallas Stars (105 točk), Vancouver Canucks (102), Colorado Avalanche (102) in Winnipeg Jets (98). V vzhodni konferenci so si napredovanje med tem že priigrali New York Rangers (106), Boston Bruins (105), Carolina Hurricanes (101) in Florida Panthers (101). Hokejisti v ligi NHL so bili sicer ponoči precej aktivni, odigranih je bilo devet tekem. Kosmatinci iz Bostona so pri Carolini slavili s 4:1. Brad Marchand je dosegel svoj 400. gol v ligi. Po gol in podajo sta prispevala še David Pastrnak in Danton Heinen za tretjo zaporedno zmago Bostona.

Florida Panthers so v gosteh proti Ottawa Senators zabeležili visoko zmago s 6:0. Panterji so po 1:37 minute že vodil z 2:0, potem ko sta zadela Nick Cousins in Dmitry Kulikov. Matthew Tkachuk je dodal gol in dve podaji, Sergej Bobrovskij pa je zbral 30 obramb. Winnipeg je končnico potrdil na domačem ledu, potem ko je s 5:2 odpravil Calgary Flames. Gabriel Vilardi je dosegel "hat trick" za Winnipeg, ki je po šestih zaporednih porazih zdaj dvakrat zapored zmagal.

Nashville Predators so v zahodnem boju za končnico doma premagali St. Louis s 6:3. Filip Forsberg je dosegel dva gola in podajo, Juuse Saros pa je vpisal 44 obramb. Gustav Nyquist je prispeval tri podaje, Ryan O'Reilly pa dve za Nashville, ki je prekinil niz treh porazov. Colorado je bil s 5:2 boljši od Minnesote Wild. Tako Nathan MacKinnon kot Jonathan Drouin sta vpisala po tri točke, Justus Annunen se je izkazal s 44 obrambami. Na preostalih tekmah so New York Islanders slavili pri Columbus Blue Jackets s 4:2, Tampa Bay Lightning pri Montreal Canadiens s 7:4, Pittsburgh Penguins pa so v Washingtonu zmagali s 4:1. Izidi hokejske lige NHL: Carolina Hurricanes - Boston Bruins 1:4 Columbus Blue Jackets - New York Islanders 2:4 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 4:7 Ottawa Senators - Florida Panthers 0:6 Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1:4 Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:5 Nashville Predators - St. Louis Blues 6:3 Winnipeg Jets - Calgary Flames 5:2 San Jose Sharks - Los Angeles Kings 1:2 (Anže Kopitar: strel na gol v 21:42 minutah za LA Kings)