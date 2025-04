Kopitar z zadetkom popeljal Kralje do zmage nad vodilnim moštvom lige

Los Angeles je na domačem ledu ustavil najboljše moštvo lige in dosegel 42. zmago v sezoni ter 28. na domačem ledu, s čimer so se na zahodu na vrhu pridružili Winnipegu. Ta v rednem delu te sezone ostaja brez zmage proti kraljem.

Skupno gledano so Jetsi kljub temu ostali na vrhu zahoda in lige s 106 točkami. Kralji so zdaj pri 93 točkah ter na petem mestu zahoda in drugem v pacifiški diviziji za Vegas Golden Knightsi (98).

Kralji so dvoboj v Crypto.com areni začeli udarno in že po desetih minutah vodili z 2:0. Najprej je po dobrih osmih minutah zadel Trevor Moore, nato pa je Anže Kopitar tik pred iztekom desete minute postavil piko na i po lepi akciji Kraljev po ukradenem ploščku v srednji tretjini.

Cole Perfetti je nato za goste znižal sredi druge tretjine, a je vodstvo za dva gola znova vzpostavil Andrej Kuzmenko, sicer tudi eden od podajalcev pri Kopitarjevem golu. V zadnji tretjini so ob koncu Kralji za 4:1 zadeli v prazno mrežo. Natančen je bil Adrian Kempe, eno od podaj pa je vpisal tudi Kopitar.