Hokej

Kralji s kapetanom Kopitarjem na čelu nadigrali nebogljeni Chicago

07. 12. 2025 07.47

Avtor
STA , A.V.
Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL na domačem ledu s 6:0 premagali Chicago Blackhawks. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se v dobrih 15 minutah na ledu ni vpisal med strelce ali podajalce.

Za kralje, ki so gostom iz Chicaga zabili po tri gole v drugi in tretji tretjini, je dva zadetka prispeval Brandt Clarke, medtem ko je Darcy Kuemper zbral 23 obramb. Za slednjega je to druga tekma v sezoni, na kateri ni prejel gola in 38. v karieri. Pri Chicagu je Spencer Knight ubranil 26 strelov.

Mikey Anderson in Alex Turcotte sta za kralje zabeležila po gol in podajo, Drew Doughty je dodal dve asistenci. Za Kings sta bila natančna še Warren Foegele in Andrej Kuzmenko, medtem ko Anže Kopitar v statistiko tokrat ni vpisal točke. Osemintridesetletni Hrušičan ostaja pri petih zadetkih in devetih asistencah v tej sezoni.

Hokejisti iz mesta angelov so se tekmecem iz Chicaga oddolžili za poraz na prejšnji tekmi v noči na petek, ko so Blackhawks slavili z 2:1, prav tako v Crypto.com areni v Los Angelesu. Naslednja tekma kralje čaka v noči na torek, ko bodo ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času gostovali pri Utahu.

Kralji po sinočnji zmagi še naprej zasedajo tretje mesto v pacifiški diviziji s 33 točkami. Eno več so za zdaj zbrali Vegas Golden Knights, dve pa Anaheim Ducks. V razvrstitvi zahodne konference lige, kjer je na vrhu Colorado Avalanche s 46 točkami, so Kings na šestem mestu.

Liga NHL, izidi:
New York Rangers - Colorado Avalanche 2:3 (podaljšek)

Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 7:6 (podaljšek)

Boston Bruins - New Jersey Devils 4:1

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:2 (kazenski streli)

Ottawa Senators - St. Louis Blues 1:2

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 0:2

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 6:3

Calgary Flames - Utah Mammoth 2:0

Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 6:0
(Anže Kopitar v 15:42 minute na ledu brez točke za Los Angeles).

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 6:2

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 4:2

Seattle Kraken - Detroit Red Wings 3:4

hokej na ledu liga nhl los angeles kings chicago blackhawks anže kopitar
