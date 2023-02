Kralji s kapetanom Kopitarjem na čelu nemočni proti New York Rangersom

Kings so bili proti rangerjem nemočni predvsem na začetku zadnjih dveh tretjin. V prvi je sicer za vodstvo domačih zadel Alexis Lafreniere , na začetku druge pa je bil dvakrat v 95 sekundah uspešen še Vincent Trocheck . Po menjavi vratarja Los Angelesa, Pheonix Copley je nadomestil Jonathana Quicka , se je razmerje moči na ledu le spremenilo. Ob koncu drugega dela igre je najprej znižal Viktor Arvidsson , na začetku zadnje tretjine pa še Matt Roy . Toda domači so hitro odgovorili in dosegli še dva gola v dobrih treh minutah za končnih 5:2. Za 34. zmago rangerjev v sezoni sta bila uspešna še Artemi Panarin in Mika Zibanejad .

Na vrhu zahodne konference so Vegas Golden Knightsi s 76 točkami. Pred Los Angelesom so še Dallas Starsi, ki imajo prav tako 74 točk. Sledijo Edmonton (72), Minnesota (72), Colorado (71), naslednji tekmeci Kraljev, ekipa Winnipega (71), ter Seattle (70).

New York Islandersi so v gosteh ugnali Winnipeg Jetse s 4:0. Slednji so izgubili tretje zaporedno srečanje, Islandersi pa so dobili četrto na zadnjih šestih tekmah. Buffalo Sabresi so za tretjo zaporedno zmago s 7:4 premagali Washington Capitalse. "Hat-trick" je dosegel Dylan Cozens, Tage Thompson pa je na 58 tekmah v sezoni dosegel že 40 zadetkov. Ob tem ima še 39 podaj.

Člani ekipe Minnesota Wild so po zaslugi "hat-tricka" Kirila Kaprizova po podaljšku premagali Columbus Blue Jacketse s 3:2. Na vzhodu so četrtouvrščeni Toronto Maple Leafsi zanesljivo s 5:1 v gosteh ugnali Seattle Krakene, doma pa so Pittsburgh Penguinsi s 7:4 premagali lanske finaliste Tampa Bay Lightning. Nashville Predatorsi so bili s 6:2 v gosteh boljši od ekipe Arizona Coyotes. Matt Duchene, Roman Josi (dva gola) in Thomas Novak so dosegli tri točke.

Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Washington Capitals 7:4

Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 3:2 (podaljšek)

Winnipeg Jets - New York Islanders 0:4

New York Rangers - Los Angeles Kings 5:2

(Anže Kopitar brez točke v 21 minutah za LA Kings).

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 7:3

Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 1:5

Arizona Coyotes - Nashville Predators 2:6