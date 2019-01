'Kralji' s kapetanom Kopitarjem nemočni proti 'senatorjem' iz Ottawe

Za 'kralje', ki so izgubili štiri od zadnjih petih tekem, tokrat pa se je po 14 tekmah premora zaradi poškodbe vrnil branilec Alec Martinez , je edini gol dosegel Kyle Clifford , vratar Jonathan Quick je ubranil 23 strelov.

Po enkrat sta za goste iz Ottawe, eno najslabših moštev vzhodne konference v najmočnejši hokejski ligi na svetu, ki so po zmagi nad Anaheimom v Kaliforniji slavili še drugič zapored, zadela še Bobby Ryan z igralcem več in Christian Wolanin .

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Ottawa Senators 1:4

(Anže Kopitar: 2 strela na gol v 20:21 minute za LA).



Boston Bruins - Washington Capitals2:4



New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 2:4



New York Rangers - New York Islanders 3:4



Philadelphia Flyers - Dallas Stars 2:1



Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 4:3* (po podaljšku)



Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:1



St. Louis Blues - Montreal Canadiens 4:1



Minnesota Wild - Winnipeg Jets 3:2



Edmonton Oilers- Florida Panthers 4:3* (po kazenskih strelih)



Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 3:4* (po podaljšku)



Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 2:3