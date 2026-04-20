Kralji s Kopitarjem dodobra namučili Colorado

Kralji so dobro krenili v končnico, kljub temu so povedli domači, ko je v drugi tretjini zadel Artturi Lehkonen in pospravil lasten odbitek. V začetku tretje tretjine je Logan O'Connor za najboljšo ekipo rednega dela s svojim prvim zadetkom to sezono povišal na 2:0. O'Connor je namreč izpustil večji del sezone zaradi poškodbe.

Junak večera pa je bil domači vratar Scott Wedgewood, ki je dobil prednost pred Mackenziejem Blackwoodom, in zbral 24 obramb. Obenem je pri 33 letih in 248 dneh po statistiki NHL postal tretji najstarejši vratar v zgodovini lige, ki je dosegel zmago v svojem prvem nastopu v končnici.