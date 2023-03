Kralji s Kopitarjem meljejo naprej: tokrat nemočni tudi NY Islandersi

Domači so se znašli v zaostanku v 12. minuti, ko je Pierre Engval zadel za otočane, v drugi tretjini pa je sledil juriš moštva iz Los Angelesa. Poleg Doughtyja (27. minuta) so zadeli še Blake Lizotte (22.), Alex Iafallo (28.) in Trevor Moore (33.). Pred koncem druge tretjine je zaostanek gostov zmanjšal Jean-Gabriel Pageau (38.), v prazno mrežo pa je 53 sekund pred koncem tekme za LA zadel še Quinton Byfield . Joonas Korpisalo je po 26 obrambah v vratih kraljev slavil tudi na drugi tekmi po menjavi iz Columbus Blue Jackets. "Govorili smo o tem, da moramo biti direktni in ne toliko čakati s ploščkom v posesti. Poleg tega smo morali popraviti igro v bližini nasprotnikovega gola. Vedeli smo, da njihovi hokejisti dobro obvladujejo prostor in da moramo najti način, da pokrijemo njihovega vratarja in se dobro odkrijemo. To smo včeraj trenirali in mislim, da se je obrestovalo," je po tekmi o ključih za zmago za spletno stran LA Kings Insider razlagal trener Todd McLellan .

Kralji so slavili še šestič na zadnjih sedmih tekmah in ostajajo za petami vodilnima moštvoma na zahodu. V pacifiški diviziji sicer vodi Vegas. Zlati vitezi so za 90. točko sezone in četrto zmago zapovrstjo ugnali Philadelphia Flyers s 5:3. Kings imajo 87 točk in so drugi v diviziji. Nekdanji član Los Angelesa Jonathan Quick je v vratih Vegasa zabeležil še četrto zmago na prav toliko tekmah. Tokrat je ustavil 27 od 30 strelov letalcev. Jonathan Marchessault je za zlate viteze dosegel gol in dve podaji, pod dva gola pa se je podpisal Ivan Barbašev.

Dallas Stars po porazu proti Vancouver Canucks z 2:5 kljub temu ostajajo na vrhu centralne divizije s 87 točkami in so drugi na zahodu. Brock Boeser je za Vancouver v statistiko vpisal tri podaje, JT Miller je dosegel gol in podajo, Conor Garland pa je prispeval dve podaji. Jamie Benn je za Dallas dosegel gol in podajo. Na vzhodu je najboljše moštvo lige Boston Bruins padlo v manjšo krizo. Izgubili so drugič zapovrstjo in tretjič na zadnjih štirih tekmah. Chicago Blackhawks so bili boljši s 6:3. Taylor Raddysh je zabil tri gole, z golom in dvema podajama pa se je pri Chicagu izkazal še Boris Katchouk.