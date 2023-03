Kralji s Kopitarjem na čelu do tretje zaporedne zmage

Na dvoboju je v vratih Kraljev debitiral Joonas Korpisalo , ki se je takoj izkazal s 24 obrambami. Za Los Angeles je to sicer tretja zaporedna zmaga. Najuspešnejši pri Kraljih je bil tokrat Kevin Fiala , ki je poleg doseženega gola zbral še podajo. Strelci za Los Angeles so bili še Adrian Kempe , Gabriel Vilardi in Carl Grundström .

V ligi NHL so danes sicer odigrali 12 dvobojev. Vodilno moštvo lige Boston Bruins je v domači dvorani s 4:2 odpravilo New York Rangerse in zabeležilo deseto zaporedno zmago. Za New York je to šesti poraz na zadnjih osmih tekmah. Kar tri tekme so se končale z izidom 4:1, na vseh so slavili domačini. New York Islandersi so ugnali Detroit Red Wingse, Florida Panthersi so bili boljši od Pittsburgha, Vancouver pa je v kanadskem derbiju slavil nad Torontom. Do visoke zmage z 8:3 so na gostovanju prišli hokejisti zasedbe Washington Capitals nad San Jose Sharksi. Podobno visoke zmage (7:3) se je razveselila vodilna ekipa centralne skupine Dallas Stars, ki je doma premagala Colorado Avalanche.

Dvanajst golov je padlo v Winnipegu, kjer so domači Jetsi premagali Edmonton Oilerse s 7:5, s čimer so prekinili niz petih zaporednih porazov. Za goste je sicer Leon Draisaitl dosegel "hat-trick", a to vseeno ni bilo dovolj za zmago. V domačem moštvu se je z dvema goloma in podajo izkazal Josh Morissey. Mark Scheifele, Morgan Barron in Dylan DeMelo so vsi dodali še gol in podajo.