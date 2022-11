Kralji s Kopitarjem na čelu po podaljšku boljši od Chicaga

Uspešni sta bili tudi najboljši ekipi lige. Vegas Golden Knightsi, ki so s 26 točkami najboljši v ligi in zahodni konferenci, so s 7:4 v gosteh ugnali Buffalo Sabrese, potem ko je Jack Eichel dosegel tri gole in podajo (vse v zadnji tretjini), Chandler Stephenson pa gol in tri podaje. Boston Bruinsi, ki so s 24 točkami na vrhu vzhodne konference, pa so s 3:1 ugnali Calgary Flamese. David Pastrnak je prispeval gol in podajo za Bostončane in je pri 22 točkah (9 golov in 13 podaj). To trenutno zadošča za tretje mesto med strelci.

Na vrhu sta Connor McDavid in Leon Draisaitl iz Edmonton Oilersov z 31 oziroma 27 točkami. Ta dva tokrat nista bila posebej uspešna, saj sta izgubila na gostovanju pri Carolina Hurricanesih z 2:7. McDavid je tekmo sicer končal z golom in podajo, Draisaitl pa s podajo, toda pri domačih so imeli več razpoloženih igralcev, med drugim je Andrej Svečnikov dosegel tri zadetke.