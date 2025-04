Kralji s Kopitarjem na čelu s 5:0 povsem nadigrali Edmonton

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so na gostovanju v Edmontonu dokončno potrdili prednost domačega terena v prvem krogu končnice. Na gostovanju pri naftarjih, njihovih neposrednih tekmecih, so zmagali kar s 5:0 in rešili še zadnje vprašanje do konca rednega dela. Kopitar se je izkazal z dvema podajama.

Edmonton je tokrat v dvorani Rogers Place nastopil v precej oslabljeni postavi, saj trener Kris Knoblauch ne želi tvegati, preden se bosta ekipi še četrto sezono zaporedoma pomerili v končnici. Zadnji trije medsebojni dvoboji na izpadanje so v končnici zahodne konference pripadli naftarjem. Oilers so potrebovali sedem tekem, da so leta 2022 izločili Kings, leta 2023 so jih izločili po šestih tekmah, lani pa po petih. Naftarji so imeli v vseh treh dvobojih na izpadanje prednost domačega ledu.

Tokrat v domači ekipi ni bilo kapetana Connorja McDavida, napadalcev Leona Draisaitla, Zacha Hymana, Trenta Frederica ter branilcev Troya Stecherja, Jaka Walmana in Johna Klingberga, kar se je poznalo tudi ob visokem porazu proti gostom iz Los Angelesa. Kot so sporočili iz tabora Oilers, bo branilec Matthias Ekholm zaradi poškodbe izpustil tudi vsaj celoten prvi krog končnice. Adrian Kempe je na generalki za Kalifornijce dosegel gol in dve podaji, Warren Foegele in Kevin Fiala pa sta k zmagi vsak dodala po gol in podajo. Med strelce sta se vpisala še Quinton Byfield in Vladislav Gavrikov, kralji pa so dobili sedem od zadnjih osmih tekem in uradno potrdili prednost domačega ledu proti naftarjem v prvem krogu končnice z drugim mestom v pacifiški skupini.

"To je velik dosežek. Prednosti doslej še nismo imeli, zato je zabavno. Zadovoljen sem s tem, kar smo dosegli," je o prednosti domačega ledu po tekmi povedal Mikey Anderson. Zadovoljen je bil tudi trener kraljev Jim Hiller. "To je zelo dober občutek. Fantje so se res borili za to prednost domačega ledu. To je najpomembnejši del zmage, njihova borba. Sami sebi so dokazali, da zmorejo," je dejal Hiller. Kralje, ki so že pred časom potrdili nastop v končnici, ta teden v rednem delu čaka še gostovanje v Seattlu, nato pa le še domače slovo od rednega dela sezone proti Calgaryju.

Montreal Canadiens so dobro začeli tekmo proti Chicago Blackhawks in povedli z 2:0 - zmaga bi jim prinesla nadaljevanje sezone -, nato pa so klonili po kazenskih strelih s 3:4. Kanadčani so za zdaj v boju za zadnje prosto mesto v končnici vzhodne konference še gospodarji svoje usode in si bodo skušali končnico priigrati na 82. tekmi sezone proti Carolina Hurricanes. "Ne bi rekel, da smo pod pritiskom in nam zato ne gre," je dejal kapetan Montreala Nick Suzuki: "Borimo se na vsaki tekmi, enostavno ... ne gre nam. A nismo še obupali."