Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Kralji s Kopitarjem potrdili nastop v končnici NHL

Seattle, 14. 04. 2026 07.36 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings bodo še petič zaporedoma nastopili v končnici severnoameriške lige NHL. Kralji so na eni zadnjih tekem rednega dela, s 5:3 so v gosteh premagali Seattle Kraken, potrdili nadaljevanje boja za Stanleyjev pokal. S tem so Anže Kopitar in druščina postali 16. in obenem zadnja ekipa z neposrednim prebojem v končnico to sezono.

Anze Kopitar
Anze Kopitar
FOTO: AP

Pomagali so jim tudi kalifornijski tekmeci San Jose Sharks, ki so na isti večer s 3:2 premagali Nashville Predators. To je pomenilo, da sta obe ekipi izpadli iz nadaljevanja prvenstva.

Tako so kralji izkoristili prvo priložnost za potrditev končnice, a so potrebovali oba rezultata.

Potem ko je San Jose osvojil dve točki med prvim odmorom tekme Kings - Kraken, ko je Los Angeles vodil z 2:0, so kralji v drugi tretjini dodali še gol napadalca Trevorja Moora in zadržali prednost do zmage v Seattlu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kralji bodo imeli to sezono tako vsaj še dve dodatni domači tekmi. To obenem pomeni tudi, da Anže Kopitar še ni odigral zadnje tekme v Los Angelesu. To je tisto, v kar je verjel ves čas in kar so si v njegovem imenu želeli tudi njegovi soigralci, so zapisali onkraj luže.

Tekmec v končnici za zdaj še ni znan, odvisen bo od končne uvrstitve v pacifiški skupini. Kralje čakata še dve tekmi rednega dela - jutri v Vancouvru in v četrtek v Calgaryju - in lahko osvojijo največ 93 točk. Toda vse ekipe pacifiške skupine z izjemo Vegasa (93) so še na dosegu; Edmonton (91) in Anaheim (90).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi:

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek)

Florida Panthers - New York Rangers 3:2

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 3:2 (kazenski streli)

Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 5:6

St. Louis Blues - Minnesota Wild 6:3

Nashville Predators - San Jose Sharks 2:3

Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 1:5

Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1:2 (kazenski streli)

Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:5

(Anže Kopitar: 1 podaja za LA)

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 6:2

hokej nhl koptar los angeles kings

Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Kopitar izlil čustva: To je bil 20 let moj dom

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AtleticoSLO
14. 04. 2026 08.08
Bravo LA to, zdj pa 1 izgubiti da se izognejo se 5ic Edmontonu pa d aigrajo proti Colorado (prvaku rednega dela) menim da imajo več možnosti
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
14. 04. 2026 08.47
Še ni rečeno da bo Colorado. Lahko bi bil tudi Dallas ali pa Minnesota
Odgovori
0 0
bibaleze
