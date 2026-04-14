Kralji s Kopitarjem potrdili nastop v končnici NHL

Pomagali so jim tudi kalifornijski tekmeci San Jose Sharks, ki so na isti večer s 3:2 premagali Nashville Predators. To je pomenilo, da sta obe ekipi izpadli iz nadaljevanja prvenstva.
Tako so kralji izkoristili prvo priložnost za potrditev končnice, a so potrebovali oba rezultata.
Potem ko je San Jose osvojil dve točki med prvim odmorom tekme Kings - Kraken, ko je Los Angeles vodil z 2:0, so kralji v drugi tretjini dodali še gol napadalca Trevorja Moora in zadržali prednost do zmage v Seattlu.
Kralji bodo imeli to sezono tako vsaj še dve dodatni domači tekmi. To obenem pomeni tudi, da Anže Kopitar še ni odigral zadnje tekme v Los Angelesu. To je tisto, v kar je verjel ves čas in kar so si v njegovem imenu želeli tudi njegovi soigralci, so zapisali onkraj luže.
Tekmec v končnici za zdaj še ni znan, odvisen bo od končne uvrstitve v pacifiški skupini. Kralje čakata še dve tekmi rednega dela - jutri v Vancouvru in v četrtek v Calgaryju - in lahko osvojijo največ 93 točk. Toda vse ekipe pacifiške skupine z izjemo Vegasa (93) so še na dosegu; Edmonton (91) in Anaheim (90).
* Izidi:
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek)
Florida Panthers - New York Rangers 3:2
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 3:2 (kazenski streli)
Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 5:6
St. Louis Blues - Minnesota Wild 6:3
Nashville Predators - San Jose Sharks 2:3
Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 1:5
Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1:2 (kazenski streli)
Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:5
(Anže Kopitar: 1 podaja za LA)
Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 6:2
