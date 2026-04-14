Kralji s Kopitarjem potrdili nastop v končnici NHL

Pomagali so jim tudi kalifornijski tekmeci San Jose Sharks, ki so na isti večer s 3:2 premagali Nashville Predators. To je pomenilo, da sta obe ekipi izpadli iz nadaljevanja prvenstva.

Tako so kralji izkoristili prvo priložnost za potrditev končnice, a so potrebovali oba rezultata.

Potem ko je San Jose osvojil dve točki med prvim odmorom tekme Kings - Kraken, ko je Los Angeles vodil z 2:0, so kralji v drugi tretjini dodali še gol napadalca Trevorja Moora in zadržali prednost do zmage v Seattlu.