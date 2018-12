Kralji tekmecem dovolili preobrat in izgubili po podaljšku

Že pred tem se je pri Buffalu izkazal Jack Eichel, ki je dosegel en gol in bil podajalec za strelJeffa Skinnerjapo 1:49 minute podaljšane igre. Kralji so še v zadnji tretjini vodili za dva gola, nato pa oslabljeni dopustili gostiteljem preobrat; v zadnji tretjini so jih ti strelsko nadigrali kar z 20:4. "Po 40 minutah smo zaostajali za dva zadetka, in to pred domačimi navijači, ki so nam žvižgali s tribun ... Seveda nas je to podžgalo. Mislim, da smo v zadnji tretjini nato pokazali karakter," je po zmagi dejal Eichel.Johan Larsson, ki je izenačil tekmo, ter Zemgus Girgensonssta se prav tako vpisala med strelce za Buffalo, domači vratar Linus Ullmark je zaustavil 26 strelov. Los Angeles Kings so pred današnjo tekmo gostovali pri Detroitu in izgubili z 1:3. Tokrat so tekmo končali z le štirimi branilci, saj se zvezdnik ekipe Drew Doughty ni vrnil na led, potem ko je proti koncu uvodne tretjine utrpel poškodbo zgornjega dela telesa. Z istega razloga se na led v zadnji tretjini ni vrnil niti Dion Phaneuf. Trener Kraljev Willie Desjardins za zdaj ni razkril, za kakšni poškodbi gre pri obeh omenjenih igralcih. "Vedeli smo, da nam bo v zadnji tretjini težko brez dveh branilcev, a tekmeci so bili zelo agresivni. Veliko naših fantov se je danes res borilo," je dejal Desjardins.

Pri Kraljih se je z golom in podajo najbolj izkazal Jake Muzzin, po enkrat sta zadela tudi Adrian Kempe in Matt Luff, Anže Kopitar je v 27 minutah na ledu v statistiko vpisal podajo.

Naslednja tekma, tretja od štirih zaporednih v gosteh, Kralje čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bodo gostovali v Ohiu pri Columbus Blue Jackets.



Izidi:

Buffalo Sabres – Los Angeles Kings 4:3 (podaljšek)

Boston Bruins – Arizona Coyotes 4:3

Carolina Hurricanes –Toronto Maple Leafs 1:4

Columbus Blue Jackets –Vancouver Canucks 2:3

Washington Capitals – Detroit Red Wings 6:2

St. Louis Blues – Florida Panthers 4:3

Nashville Predators– Ottawa Senators 3:1

Minnesota Wild– Montreal Canadiens 7:1

Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks 6:3

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 4:6