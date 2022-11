Kralji tokrat nemočni v Dallasu

Po treh porazih na zadnjih štirih tekmah je Dallas zanesljivo zmagal, dva hokejista gostiteljev pa sta zabeležila tri točke. Roope Hintz je dosegel gol in podaji, dve asistenci in zadetek pa Jason Robertson . Za Los Angeles sta zadela Kevin Fiala , ki je izenačil na 1:1 v šesti minuti druge tretjine, in Artur Kalijev , vratar Cal Petersen pa je ubranil 35 strelov.

"Ni nobene potrebe, da bi bili pretirano razočarani. Večer prej smo odigrali dobro tekmo, tokrat pa nam ni steklo. Čez dva dneva nas čaka nova tekma in če bomo tole mini serijo gostovanj končali z dvema zmagama in enim porazom, bo to zelo dober izkupiček," je po dvoboju povedal kapetan Los Angelesa Anže Kopitar .

Kingsi so po šestem porazu ob prav toliko zmagah četrti v pacifiški skupini in peti v zahodnem delu lige.

Vodilni ekipi lige sta dobili dvoboja na gostovanjih po podaljških. Vegas Golden Knights so po golu Shea Theodoreja po minuti in 35 sekundah dodatka v Washingtonu s 3:2 odpravili Capitals, Boston Bruins pa so s 6:5 v Pittsburgh ugnali Penguins. Na tem dvoboju so domači sredi druge tretjine že vodili s tremi goli naskoka (5:2), a se je Boston vrnil, po minuti in 23 sekundah podaljška pa je srečanje odločil Hampus Lindholm.

Boston je z 18 točkami prvi v vzhodni konferenci, prav toliko točk pa je zbral Vegas, ki je na čelu zahoda. Bostonu sta s po 14 točkami najbližje vodilni ekipi metropolitanske skupine New York Rangers, ki je po golu Chrisa Kreideja 53 sekund pred koncem podaljška z 1:0 odpravila Philadelphio Flyers, in New Jersey Devils. Ti so v Vancouvru nadigrali Canucks s 5:2. Jesper Bratt je na deseti zaporedni tekmi od začetka sezone dosegel najmanj točko in izenačil klubski rekord New Jerseyja.

Štirinajst točk ima za drugo mesto v pacifiški skupini tudi moštvo Edmonton Oilers, ki je v Nashvillu Predators ugnalo s 7:4. Nemec Leon Draisaitl je dosegel gol in štiri podaje, Connor McDavid je za kanadsko zasedbo dodal točko manj po dveh zadetkih in podajah, Evander Kane pa tri gole. McDavid je prvi napadalec NHL z 11 goli in 22 točkami, drugi je Draisaitl z 21 točkami. S 16 asistencami je Nemec prvi podajalec. Tretja ekipa zahodnega dela ima 13 točk, to je Dallas, ki je na čelu centralne skupine.

Liga NHL, izidi:

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:3

New York Rangers - Philadelphia Flyers 1:0 (podaljšek)

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

Minnesota Wild - Montreal Canadiens 4:1

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5:6 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - New York Islanders 1:3

Dallas Stars - Los Angeles Kings 5:2

(Anže Kopitar en strel v 17:31 za Los Angeles).

Edmonton Oilers - Nashville Predators 7:4

Calgary Flames - Seattle Kraken 4:5

Arizona Coyotes - Florida Panthers 3:1

Vancouver Canucks - New Jersey Devils 2:5

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 5:6 (kazenski streli)