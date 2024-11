Kralji s praznimi naboji, poraz z 'nogometnim' izidom proti Buffalu

Carolina Hurricanes so spet vodilna ekipa vzhoda. Vihar je tokrat na gostovanju odpihnil hokejiste Philadelphie s 4:1. Sebastian Aho je na tekmi dosegel gol in podajo, tudi gol za 2:1 v uvodu 42. minute. Dokončno sta zmagovalca odločila Jordan Staal in Jack Roslovic, ki sta v 47. minuti v 55 sekundah dosegla dva gola. O premoči Caroline priča podatek, da je vratar Pjotr Kočetkov imel malo dela in zbral le 18 obramb.

V uvodnem delu je Jalen Chatfield dosegel prvi gol v sezoni in to že po vsega 30 sekundah igre, edini gol za domače je v drugem delu dosegel Ryan Poehling. Vratar Ivan Fedotov je zbral 30 obramb. Toronto je ponudil priložnost Los Angelesu, da se zavihti na vrh pacifiške skupine. Kanadčani so s 3:0 ugnali vodilni Las Vegas in se v derbiju večera sami povzpeli na prvo mesto razpredelnice v atlantski skupini.