Kralji v pravem trenutku in proti pravemu tekmecu prekinili niz porazov

Jeff Carter je prispeval gol in podajo, vratar Jonathan Quick pa je zbral 23 obramb. Med strelce se je vpisal tudi slovenski kapetan Los Angeles Kingsov Anže Kopitar, medtem ko sta mrežo Calgary Flamesov v Staples Centru zatresla še Tyler Toffoli in Ilja Kovaljčuk. Obračun se je "prelomil" v drugi tretjini, ko so Kralji zabili tri od svojih štirih zadetkov. Tekma je bila nekaj posebnega za izkušenega Quicka, ki je le uspel slaviti prvo zmago v sezoni na četrti tekmi, ki jo je začel od prve minute. Quick ni bil preveč oddaljen niti od "shutouta", a ga je s kazenskim strelom 2:10 pred koncem dvoboja le uspel ugnati Mikael Backlund.

Gostujočega vratarja Davida Ritticha, ki je obračun začel s povprečjem 2,55 prejetega gola na tekmo, je od 28 strelov za hrbet spustil štiri ploščke, v zadnji tretjini pa ga je nadomeščal Cam Talbot, ki je zbral osem obramb v vratih Plamenov. Ti so izgubili še tretjo zaporedno tekmo v gosteh. Njihovo mrežo je že po 75 sekundah tekme načel Toffoli, ki je po kar 136 minutah in 51 sekundah prekinil strelsko sušo svoje ekipe. Center Kraljev je sprejel podajo Blaka Lizotteja pred Calgaryjevo tretjino igrišča in lepo preigral dva branilca ter nato iz zapestja dosegel svoj tretji gol v sezoni.

Kralji so tako šele drugič v tej sezoni povedli in se niso več ozirali nazaj, potem ko je po 15 sekundah druge tretjine zadel še Carter, ki je Ritticha premagal tudi po zaslugi srečnega odboja od drsalke, ki jo je nehote nastavil branilec gostov Mark Giordano. Kopitar je za 3:0 pet minut kasneje prispeval prvi gol Kraljev z igralcem manj na ledu v tej sezoni, ko je po protinapadu zadel mimo Ritticheve rokavice. Z igralcem več je pri 8:58 na semaforju nato zadel še Kovaljčuk, ki je z močnim strelom z levega kroga poslal plošček v mrežo po podaji Michaela Amadia. Prejšnjih 19 "power playev" na skupno šestih tekmah Los Angeles ni izkoristil, tokrat pa so se Kralji veselili vodstva 4:0, njihova zmaga pa kljub poznemu zadetku Backlunda ni bila nikoli ogrožena.

Izidi lige NHL:

Los Angeles Kings ‒ Calgary Flames 4:1

(Anže Kopitar gol v 20:18 na ledu za Los Angeles.)