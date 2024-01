Los Angeles po osmih tekmah spet do zmage

Poleg Trevorja Moora so pri gostih iz Kalifornije, ki so bili brez zmage vse od slavja nad San Josejem 27. decembra, zadeli še Phillip Danault, Alex Laferriere in Pierre-Luc Dubois. "Veliko stvari smo res naredili na pravi način in to smo na teh gostovanjih tudi večkrat udejanjili. Danes pa smo bili za to končno tudi nagrajeni. Naši fantje so se izkopali iz črne luknje," je bil po prvi zmagi Kraljev v tem koledarskem ledu vesel trener Todd McLellan. Vratar gostov David Rittich je zbral 30 obramb, Vladislav Gavrikov, Mikey Anderson, Matt Roy in Danault pa so k zmagi prispevali še dve podaji. "Tako se je treba ekipno potruditi, če se želiš izvleči iz zagate," je dodal trener Kraljev, ki vse od prejšnje zmage niso dosegli petih golov na tekmi.