Kralji z izjemnim Quickom do pete zaporedne zmage

Petintridesetletni Jonathan Quick, ki je kraljem pomagal osvojiti dva Stanleyjevega pokala, je že drugič to sezono ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

"Quick se je moral v zadnjih desetih minutah res potruditi in je pokazal nekaj izjemnih obramb. St. Louis je zelo dobra ekipa, ki ima izkušnje tudi s takšnih tekem in zna zrežirati preobrat. A danes smo tudi mi sproti prilagajali svojo igro in ostali 'sveži' vse do konca," je po zmagi dejal 36-letni Dustin Brown, ki se je tako v drugi kot tretji tretjini vpisal med strelce; v tretji je dosegel gol v nebranjena vrata.

Obenem je Brown odigral svojo 1200. tekmo rednega dela v karieri, s čimer se je pridružil petim še aktivnim igralcem, ki so dosegli ta mejnik. Vse tekme je odigral v dresu kraljev; dosegel je 669 točk.

"Na ledu se počutim zelo dobro. Res že lep čas igram v tej ligi. A dobro poznavanje igre na tej ravni je velika prednost. Mislim, da sem danes veliko boljši igralec kot na začetku kariere. Vsako leto si prizadevam, da bi bil še boljši,"je svoj mejnik pospremil Brown.

V uvodni tretjini je gol za kralje dodalGabriel Vilardi z igralcem več na ledu, kralji pa so prišli še do pete zaporedne zmage.