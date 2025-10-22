Kralji v St. Louisu prekinili črn niz porazov

" Preprosto čudovit gol, odlična podaja, odličen zaključek ," je o zmagovitem golu dejal trener Kings Jim Hiller . " Ne vidimo ga več pogosto na levem boku, ampak razumete, zakaj je od tam dosegel kup golov ." En gol je za kralje, ki so pred tem izgubili štirikrat zaporedoma, dosegel še Alex Laferriere . V vrata kalifornijske ekipe se je po poškodbi vrnil Darcy Kuemper in zaustavil 17 strelov.

V ekipi kraljev je debitiral Corey Perry , ki je 1. julija podpisal enoletno pogodbo z Los Angelesom. Štiridesetletni napadalec si je pred začetkom priprav poškodoval koleno in 13. septembra prestal operacijo. " Mislim, da je veliko dodal k naši igri ," je dejal Hiller. " Ko ste ga videli igrati, je bil nevaren, prav toliko nevaren kot kdorkoli v napadu. Dobro je, da ga imamo zraven. Je zmagovalec in to se prenese na igralce. Nisem si mislil, da bo toliko igral, mislim, da je nocoj odigral skoraj 15 minut. Za prvič je pokazal precej neverjetno predstavo ," je Perryja pohvalil trener.

'Njegova želja, ko je prišel v ligo, je bila, da odigra 20 sezon'

Justin Faulk je dosegel gol za Blues, ki so pred tem zmagali na treh od štirih tekem, Jordan Binnington pa je zbral 26 obramb. "Žalostno je, da nismo začeli igrati pravočasno," je poraz pospremil domači trener Jim Montgomery. "Morali bomo spremeniti stvari, narediti stvari drugače. Intenzivnost, s katero smo začeli tekmo, ni bila prisotna. Moramo najti več doslednosti v načinu igre."

Tudi naslednja tekma kralje čaka v gosteh. V Teksasu bodo v četrtek gostovali pri Dallas Stars.