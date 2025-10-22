Svetli način
Hokej

Kralji v St. Louisu prekinili črn niz porazov

St. Louis, 22. 10. 2025 06.34 | Posodobljeno pred 3 minutami

Hokejisti Los Angeles Kings, ki so se v ligi NHL na gostovanje v Missouri odpravili brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, so v St. Louisu prekinili črn niz. Kralji so proti Blues po podaljšku zmagali z 2:1, odločni zadetek za goste pa je ob prednosti igralca več na ledu dosegel Adrian Kempe.

"Preprosto čudovit gol, odlična podaja, odličen zaključek," je o zmagovitem golu dejal trener Kings Jim Hiller. "Ne vidimo ga več pogosto na levem boku, ampak razumete, zakaj je od tam dosegel kup golov." En gol je za kralje, ki so pred tem izgubili štirikrat zaporedoma, dosegel še Alex Laferriere. V vrata kalifornijske ekipe se je po poškodbi vrnil Darcy Kuemper in zaustavil 17 strelov.

Drew Doughty in Darcy Kuemper
Drew Doughty in Darcy Kuemper FOTO: AP

V ekipi kraljev je debitiral Corey Perry, ki je 1. julija podpisal enoletno pogodbo z Los Angelesom. Štiridesetletni napadalec si je pred začetkom priprav poškodoval koleno in 13. septembra prestal operacijo. "Mislim, da je veliko dodal k naši igri," je dejal Hiller. "Ko ste ga videli igrati, je bil nevaren, prav toliko nevaren kot kdorkoli v napadu. Dobro je, da ga imamo zraven. Je zmagovalec in to se prenese na igralce. Nisem si mislil, da bo toliko igral, mislim, da je nocoj odigral skoraj 15 minut. Za prvič je pokazal precej neverjetno predstavo," je Perryja pohvalil trener.

Justin Faulk je dosegel gol za Blues, ki so pred tem zmagali na treh od štirih tekem, Jordan Binnington pa je zbral 26 obramb. "Žalostno je, da nismo začeli igrati pravočasno," je poraz pospremil domači trener Jim Montgomery. "Morali bomo spremeniti stvari, narediti stvari drugače. Intenzivnost, s katero smo začeli tekmo, ni bila prisotna. Moramo najti več doslednosti v načinu igre."

Tudi naslednja tekma kralje čaka v gosteh. V Teksasu bodo v četrtek gostovali pri Dallas Stars.

hokej nhl los angeles kopitar
