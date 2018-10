Kralji visoko poraženi v Torontu, Kopitar brez točke

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po visokem porazu (1:5) proti Ottawi mini gostovanje v Kanadi tokrat nadaljevali pri Toronto Maple Leafs in doživeli nov poraz. Javorjevi listi, pri katerih se je s 33 obrambami izkazal vratar Garett Sparks, so visoko zmagali s 4:1 in prišli še do pete zaporedne zmage to sezono.

Anže Kopitar je tokrat ostal brez gola ali podaje. FOTO: AP Dvakrat je za gostitelje zadelKasperi Kapanen, po enkrat sta se med strelce za Toronto vpisala Patrick Marleau in Mitch Marner, s po dvema podajama sta se izkazala še Auston Matthews in Jake Gardiner. Edini gol za kralje, ki so v novi sezoni ob dveh zmagah nanizali štiri poraze, je dosegel Ilija Kovalčuk, vratar Jack Campbell pa je zaustavil 21 strelov. Slovenski zvezdnik v vrstah Los Angelesa Anže Kopitar je na ledu preživel nekaj več kot 22 minut in v tem času ostal brez zadetka ali podaje. Naslednja tekma kralje, ki so še peto tekmo odigrali brez poškodovanega zvezdnika Jonathana Quicka, čaka v domači dvorani Staples Center, ko bodo v četrtek gostili New York Islanders. Izidi:

Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 1:4

(Anže Kopitar: 2 strela na gol v 22:13 minute za LA)

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 7:3

Ottawa Senators - Dallas Stars 4:1

Nashville Predators - Minnesota Wild 4:2