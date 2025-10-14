Kralji vnovič poraženi: Minnesota slavila po kazenskih strelih

Uvod v tekmo je kazal na gladko zmago Minnesote Wild. Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov in Matt Boldy so med 15. in 17. minuto uvodnega dela pridno napolnili mrežo Los Angelesa ob igralcu več na ledu.

Izid se ni spremenil vse do 54. minute, ko je zadel Kevin Fiala, dobri dve minuti kasneje je tudi s pomočjo Anžeta Kopitarja Quinton Byfield znižal na 3:2. Kralji se v lovu na izenačenje niso predali in Adrian Kempe je 44,4 sekunde pred koncem, ko je Los Angeles zamenjal vratarja z dodatnim napadalcem, izsilil podaljšek.