Kralji vnovič poraženi: Minnesota slavila po kazenskih strelih

Uvod v tekmo je kazal na gladko zmago Minnesote Wild. Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov in Matt Boldy so med 15. in 17. minuto uvodnega dela pridno napolnili mrežo Los Angelesa ob igralcu več na ledu.
Izid se ni spremenil vse do 54. minute, ko je zadel Kevin Fiala, dobri dve minuti kasneje je tudi s pomočjo Anžeta Kopitarja Quinton Byfield znižal na 3:2. Kralji se v lovu na izenačenje niso predali in Adrian Kempe je 44,4 sekunde pred koncem, ko je Los Angeles zamenjal vratarja z dodatnim napadalcem, izsilil podaljšek.
Ta ni prinesel spremembe, vratarja sta bila uspešna tudi v prvih treh serijah kazenskih strelov, v četrti pa je Minnesoti drugo točko zagotovil avstrijski reprezentant Marco Rossi.
Los Angeles, ki je z novo točko četrti v pacifiški diviziji in 11. na zahodu, je že na poti v domačo Kalifornijo. Po dveh prostih večerih bodo v svoji dvorani gostili Pittsburgh. Na lestvici in v zahodni konferenci pa zdaj vodi Colorado. Ta se je ponoči veselil zmage v Buffalu s 3:1.
Liga NHL, izidi:
Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 1:3
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:4
Ottawa Senators - Nashville Predators 1:4
New York Islanders - Winnipeg Jets 2:5
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 2:3
Philadelphia Flyers - Florida Panthers 5:2
Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3
Vancouver Canucks - St. Louis Blues 2:5
Minnesota Wild - Los Angeles Kings 4:3 (kazenski streli)
(Anže Kopitar podaja v 19:39 minutah za LA Kings).
Chicago Blackhawks - Utah Mammoth 3:1
