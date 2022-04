Kralji z Anžetom Kopitarjem do tesne zmage nad Columbusom

Los Angeles je odigral dobrih 22 minut tekme, vendar ni dosegel gola ali podaje, prav tako ni sprožil strelca proti vratom tekmeca.

Oba gola so kralji dosegli še v uvodni tretjini, ko sta se med strelce vpisala Dustin Brown in Phillip Danault, gosti pa so v drugi tretjini znižali izid preko Seana Kuralyja. V zadnji ni nobena od ekip dosegla zadetka.

Naslednja tekma kralje - do konca imajo le še dva obračuna rednega dela - čaka v sredo, ko bodo gostovali pri mestnem tekmecu Anaheim Ducks.

Tudi Edmonton in Dallas, ki imata v zahodni konferenci oba prednost točke pred Los Angelesom, sta zmagala na domačem ledu. Naftarji so bili s 4:0 boljši od Vegas Golden Knights, ki imajo po porazu za kralji zdaj tri točke zaostanka, zvezde iz Dallasa pa so z 2:1 premagale San Jose Sharks, ki nimajo več možnosti za končnico.