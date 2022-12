Kralji z dvema goloma Kopitarja nadigrali Arizono

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL vknjižili 13. zmago v sezoni. Na domačem ledu so bili s 5:3 boljši od Kojotov iz Arizone in s 30 točkami ostajajo tik za vrhom zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je dosegel dva gola, in sicer prvega in predzadnjega za svojo ekipo.

S svojim drugim zadetkom je slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar Kralje iz Los Angelesa popeljal v vodstvo 4:3, dve minuti pred koncem pa je zmago potrdil Adrian Kempe. Kralji so vsaj točko zabeležili na četrti zaporedni tekmi. Liga NHL, izid:

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 5:3

(Anže Kopitar: dva zadetka za LA Kings).