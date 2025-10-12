Kralji z dvema porazoma po treh tekmah, Boston in Florida prva do treh zmag

V severnoameriški hokejski ligi NHL so v pretekli noči igrale prav vse ekipe, saj je bilo na sporedu 16 tekem. Že v soboto po slovenskem času so igrali Los Angeles Kings s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem in bili že drugič v novi sezoni poraženi, boljši s 3:2 so bili domačini iz Winnipega. Prvi ekipi s tremi zmagami sta Boston in Florida.

Hrušičan Anže Kopitar v vrstah moštva iz mesta angelov, ki je pred začetkom sezone napovedal, da bo to njegova zadnja igralska sezona v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je podal za drugi gol svoje ekipe. Domači so sicer povedli z golom Alexa Iafalla v prvem delu, potem je izenačil Mikey Anderson v drugi tretjini, na polovici tekme pa je po podaji Kopitarja za vodstvo zadel še Adrian Kempe. A so se hokejisti Winnipega vrnili, še pred odmorom je izenačil Mark Scheifele, isti igralec pa je nato v 52. minuti dosegel še vodilni zadetek za svojo ekipo.

Gostje so imeli v končnici premoč, dvakrat tudi igralca več na ledu, iz vrat so potegnili vratarja in močno pritiskali več kot dve minuti. Tudi Kopitar je imel priložnost za gol, a Los Angelesu še enega izenačenja ni uspelo izsiliti. "Danes so tekmeci prišli pripravljeni na tekmo, mi nismo. To je bilo jasno tudi iz igre z igralcem več. Začeli so močno, mi smo se sicer pobirali. Kljub temu pa smo v zadnjih 40 minutah tekme bržkone odigrali najboljši zaporedni tretjini v sezoni doslej. Ampak nasproti je stala dobra ekipa z izjemnim vratarjem. Tako preprosto je," je poraz strnil trener kraljev Jim Hiller. Nova tekma kralje čaka v torek, ko bodo gostovali pri Minnesoti.

Florida Panthers FOTO: AP icon-expand

Na ostalih tekmah v preteklem večeru je odmevala predvsem predstava Floride, ki je s pomočjo zadetkov zvezdnikov Brada Marchanda, Aarona Ekblada in Antona Lundella na domačem ledu s 6:2 odpravila Ottawa Senators ter prišla do tretje zmage v mladi sezoni. Prvaki tudi v novi sezoni meljejo naprej. "Delujemo kot odlično naoljen stroj. Zelo smo zadovoljni s svojo igro," je stanje ocenil Ekblad. Poleg Floride so do tretje zmage kot prvi prišli še hokejisti Bostona, in sicer na krilih predstave hokejista slovenskih korenin. Mark Kastelic je pri zmagi s 3:1 nad Buffalo Sabres prispeval gol in podajo. Kastelic je sin Eda Kastelica, kanadskega hokejista, ki je odigral 220 tekem v ligi NHL, igral pa je tudi v Sloveniji in leta 1998 oblekel slovenski dres.