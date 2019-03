Kralji s 45. porazom do najslabšega izkupička zadnjih desetih let

ŠALA DNEVA Arhiv

Stari Arabec živi že več kot 40 let v New Yorku.

Nekega jutra si zaželi, da bi na svojem vrtu posadil krompir. Ker je že star in šibkega zdravja, napiše pismo sinu, ki študira v Parizu: 'Dragi Ahmed, zelo sem žalosten, ker ne zmorem posaditi krompirja na svojem vrtu. Ko bi bil ti tukaj, bi mi pomagal pri takšnih opravilih. Tvoj ljubeči oče.' Sin mu odgovori: 'Dragi oče, prosim nikar se ne dotikaj ničesar na vrtu. Tam sem moral skriti TISTO stvar. Tudi jaz te imam rad. Ahmed' Ne mine niti dobra ura, ko hišo starega Arabca obkolijo FBI, CIA, marinci ... Ped za pedjo prekopljejo celoten vrt. Presejejo vsako pest zemlje in nič ne najdejo. Očitno razočarani po več urah iskanja zapustijo prizorišče. Zvečer prejme stari Arabec sinovo sporočilo: 'Dragi oče, vrt je sedaj gotovo v celoti prekopan in ne bo ti težko posaditi krompirja. Na žalost ti od tukaj nisem mogel kaj več pomagati. Tvoj Ahmed'