Kralji z novo zmago trdno na drugem mestu zahodne konference

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so davi v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Detroit Red Wings s 4:3 in potrdili drugo mesto v pacifiški skupini in na zahodu. Po deseti zmagi so pri 21 točkah.

Carl Grundstrom, Kevin Fiala in Sean Durzi z dvema goloma so do konca drugega dela poskrbeli za visoko vodstvo s 4:1. Kljub temu pa se je moral Los Angeles za zmago zelo potruditi. Po Dominiku Kubaliku, ta je bil uspešen že v prvi tretjini, sta za goste v tretji zadela še Dylan Larkin in dve minuti pred koncem tudi Filip Hronek. Za zadnje nalete je ekipa iz Kalifornije nato našla pravi recept in preprečila izenačenje. Los Angeles zdaj čaka serija gostovanj. Po prostem večeru bo na sporedu tekma v olimpijskem Calgaryju, nato v Vancouvru, iz Kanade pa se ekipa vrača v ameriški Seattle. Boston, ki vodi na vzhodu, je s 3:1 ugnal Buffalo in ujel doslej vodilno ekipo lige in zahoda Vegas Knights. Ta je danes v domači dvorani izgubila proti St. Louisu s 3:2. Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 4:3

(Anže Kopitar brez točk v 21:13 minute za Los Angeles).

Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:4

Florida Panthers - Edmonton Oilers 2:4

New Jersey Devils - Arizona Coyotes 4:2

Buffalo Sabres - Boston Bruins 1:3

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 5:4 (podaljšek)

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 3:2

New York Islanders - Columbus Blue Jackets 4:3 (podaljšek)

Nashville Predators - New York Rangers 2:1

Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 4:1

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 2:3

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 2:3

Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:2