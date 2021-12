Kralji z zmago nad Washingtonom hitro pozabili na visok poraz proti Carolini

Gostitelji, pri katerih so zaradi protikoronskih protokolov manjkali Nicklas Backstrom, Jevgenij Kuznjecov, T.J. Oshie in Michael Sgarbossa, so na tekmi povedli z 2:0, ko sta zadela Connor McMichael in Justin Schultz.

Toda Kralji so se uspešno vrnili. Najprej je proti koncu druge tretjine na 1:2 znižal Blake Lizotte, ki mu je podal tudi Kopitar, v začetku zadnje tretjine je za izenačenje poskrbel Christian Wolanin, gol za zmago pa je dosegel Adrian Kempe, za katerega je bil to 12. zadetek v sezoni.