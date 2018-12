Kralji po zaostanku do preobrata in visoke zmage proti Las Vegasu

Anže Kopitar je z Los Angeles Kings, najslabšo ekipo zahodne konference v severnoameriški hokejski ligi NHL, pred dnevi v domačem Staples Centru gostil najslabšo ekipo vzhoda, New Jersey Devils. Boj z dna prvenstvene lestvice so s 6:3 dobili gosti, domači navijači pa so kralje po novem porazu z ledu pospremili z glasnimi žvižgi. Tokrat so jih nagradili z bučnim aplavzom, pa čeprav so pred sabo imeli še težjo nalogo, saj je v Los Angeles dopotovala odlična ekipa iz Las Vegasa, ki je na zadnjih osmih tekmah kar sedemkrat zmagala. Gostje so dvoboj odlično začeli, hitro povedli in kazalo je na nov poraz kraljev. A zgodilo se je prav obratno, gostitelji so v nadaljevanju zaigrali odlično, verjetno celo najbolje v sezoni in celo prišli do visoke zmage (5:1). Enajste v sezoni. Hrušičan se tokrat ni vpisal med strelce, oziroma podajalce.



Izid:

Los Angeles Kings - Las Vegas Knights 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Scherbak 9., Luff 13., Carter 17., Forbort 43., Thompson 59.; Lindberg 5.